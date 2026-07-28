Habló la pareja de la mujer detenida por la muerte de su hija de 2 años: el relato del trágico día

La muerte de la pequeña reveló el horror, ya que la mujer había sido investigada por la muerte de dos hijas más. El testimonio de su actual pareja.

Este lunes por la tarde se confirmó la detención de Lucía Sosa por la muerte de su hija de 2 años en Villa Gesell . Se trata de la mujer que fue acusada de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo, y que es investigada por la muerte de tres hijas, una de ellas de 2 años ocurrida hace pocos días.

Mientras tanto, los investigadores intentan determinar las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la menor, ocurrido el pasado 20 de julio.

Sosa ya había estado bajo sospecha por el fallecimiento de otras dos bebas . Incluso, otro hijo de 17 años que fue dado en adopción y logró sobrevivir, contó que sufrió maltratos durante su infancia por parte de la mujer, para quien pidió "que esté presa o en un psiquiátrico" .

Tras su detención, la pareja de la mujer reveló dónde estaba al momento de la muerte de su hija y afirmó que desconocía sus antecedentes.

"Llegué de trabajar a las 14.30 y me encontré con que la nena estaba tirada en la cama. La tomé en mis brazos y salí corriendo por el pasillo hasta el taller, que había una camioneta. Le pedí por favor que llevara a mi nena al hospital", contó Daniel Aguirre en diálogo con la prensa.

"No sabía absolutamente nada de los antecedentes"

Según su versión, le tomó el pulso a la bebé antes de pedir ayuda. "Sinceramente sentí que ya no tenía latidos", afirmó. El hombre, quien se definió como un "laburante" que se levanta a las 5 de la mañana, expresó que estos últimos seis días fueron "un infierno" para él y su familia.

Respecto a cómo se encontraba Sosa cuando la bebé no respondía, dijo que la notó nerviosa "porque la criatura no reaccionaba". "Yo no sabía absolutamente nada de los antecedentes que ella tenía en Mar del Plata", sumó.

Por otra parte, reveló que se enteró de la existencia de su hijo mayor, Lucas Ruiz, tras su aparición en los medios contando lo que vivió tiempo atrás junto a ella: "Nunca me quiso decir nada, ni me contó sobre esa criatura".

Sobre cómo avanza la causa judicial, reveló a la prensa que este martes deberá llevar a su hijo de 4 años a una entrevista en Cámara Gesell. "Yo tengo seis hijos de un matrimonio previo, y esta nena es la parte que me queda en el corazón", expresó.

Lo que confirmó la autopsia y la detención de Lucía

La autopsia reveló que la menor de 2 años murió como consecuencia de una hipoxemia. Es decir, una falta de oxígeno en sangre provocada por una asfixia obstructiva, que derivó en un paro cardíaco. Esto contradice los dichos de su madre, quien había asegurado que la nena se había ahogado mientras comía.

Lucía Sosa se encuentra detenida bajo la acusación de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. La medida fue emitida por la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 6 del Departamento Judicial de Dolores, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón.

Ahora, la fiscalía trabaja ahora en reconstruir los movimientos dentro de la vivienda antes del fallecimiento para determinar con exactitud qué ocurrió.

Este miércoles está previsto que el joven hijo biológico de Sosa declare como testigo ante la fiscalía. Los investigadores consideran que su testimonio podría aportar datos sobre la dinámica familiar y los antecedentes de Sosa.