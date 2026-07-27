Colapso en Zapala por más de 150 camiones varados: denuncian falta de baños y espacios de espera

Más de 150 vehículos de carga quedaron varados en la ciudad ante el cierre de los pasos fronterizos. Advirtieron que la infraestructura logística está colapsada.

Más de 150 camiones varados en Zapala: denuncian falta de baños, asistencia médica y espacios de espera.

Más de 150 camiones permanecieron varados durante las últimas horas en la zona de actividades logísticas de Zapala, debido al cierre del paso internacional Pino Hachado . La situación generó complicaciones por la falta de baños adecuados, lugares de descanso, atención sanitaria, señal telefónica y espacios preparados para recibir a los transportistas.

El presidente de la Cámara de Comercio de Zapala, René Álvarez, explicó a LU5 que el movimiento aumentó durante el fin de semana y que la cantidad de vehículos superó ampliamente la capacidad de los predios disponibles.

“Conté hasta 153 camiones y me cansé de contar”, señaló. Además, indicó que había más vehículos estacionados a lo largo de la Ruta de Circunvalación, desde el sector del Monumento al Soldado de Malvinas hasta las instalaciones del Automóvil Club Argentino.

La acumulación de camiones se produjo por el cierre de Pino Hachado y también por las restricciones en el paso Cristo Redentor, en Mendoza. Ante esa situación, numerosos transportistas buscaron cruzar hacia Chile por Neuquén.

Predios sin capacidad para recibir tantos camiones

Álvarez explicó que Zapala no cuenta con un parador especialmente preparado para vehículos de carga. Por ese motivo, los camioneros utilizan distintos sectores de la zona logística y las instalaciones del Automóvil Club Argentino.

Sin embargo, el espacio del Automóvil Club no fue diseñado para atender a 200 o 250 transportistas al mismo tiempo. La zona donde funcionan la Aduana, la Zona Franca y el Parque Industrial tampoco dispone de suficientes servicios sanitarios, gastronómicos ni de alojamiento.

“Zapala está declarada Capital Provincial de la Logística, pero la ley está durmiendo en un cajón”, cuestionó el representante de la Cámara de Comercio.

En uno de los predios existe un patio de aproximadamente una hectárea que quedó ocupado por camiones. El sector de ingreso a la Aduana también se encontraba completo, mientras que otros vehículos esperaban sobre los accesos a la ciudad.

Reclamos por el estado de los baños

Durante las últimas horas se difundieron imágenes del mal estado de los sanitarios disponibles en la zona logística. En el lugar se observaron inodoros tapados, pisos con agua, barro y suciedad.

Álvarez explicó que esos baños pertenecen a las oficinas que funcionan en el sector y están destinados principalmente al personal de Aduana, despachantes y trabajadores del Comité de Vigilancia de la Zona Franca. Las instalaciones no fueron construidas para atender a cientos de camioneros, por lo que quedaron rápidamente fuera de servicio ante la cantidad de personas que llegaron al predio.

La falta de sanitarios también fue advertida en Pino Hachado. Según el dirigente, durante períodos de gran movimiento se registraron filas de hasta seis kilómetros y los servicios existentes resultaron insuficientes.

Además, advirtió sobre el impacto ambiental provocado por la ausencia de baños y la acumulación de vehículos en sectores cercanos al arroyo de Pino Hachado.

Sin atención médica ante una emergencia

Otro de los puntos cuestionados es la falta de asistencia sanitaria en el corredor que une Zapala, Las Lajas y Pino Hachado.

Álvarez recordó que durante la espera falleció un camionero y sostuvo que no sería el primer transportista que pierde la vida en la zona. Ante una emergencia, la primera alternativa es trasladar a la persona hasta Las Lajas. “No hay ningún puesto sanitario. No hay nada preparado para una emergencia”, afirmó.

También señaló que los servicios médicos de Zapala se encuentran con una alta demanda. Según indicó, el hospital público brinda atención a toda la región, mientras que la ciudad cuenta con una sola clínica privada.

A la falta de atención médica se suma la escasa cobertura de telefonía celular. Después de salir de Zapala, existen amplios sectores de la ruta sin señal hasta llegar a Las Lajas y Pino Hachado.

Piden un parador para camioneros

La Cámara de Comercio solicitó avanzar con la instalación de un parador de camiones que cuente con baños, duchas, gastronomía, alojamiento y asistencia ante emergencias.

Álvarez consideró que podría convocarse a una licitación para desarrollar un espacio privado, aunque aseguró que existen dificultades para acceder a terrenos dentro de la zona industrial y logística.

También manifestó preocupación por el estado de la ruta entre Zapala y Las Lajas, debido al incremento del tránsito pesado. Según afirmó, el pavimento ya muestra signos de deterioro en distintos tramos.

El dirigente advirtió que la circulación de camiones seguirá aumentando por el desarrollo de la Zona Franca y el crecimiento del transporte internacional. “El paso está aumentando su actividad, pero si no se toman medidas, la situación se va a complicar cada vez más”, concluyó.