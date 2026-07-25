Dolor por la muerte de una entrañable artista y docente neuquina

Pesar por el fallecimiento de una mujer que dejó huella tanto en el ámbito cultural como educativo en la ciduad. Sus restos serán velados este domingo 26 julio de 8 a 15 en Bahía Blanca 456 sala A.

La muerte de una entrañable artista conmocionó a la comunidad, especialmente en el ámbito cultural, por sus obras, sus exposiciones, su como así también por su función de educadora en la ciudad de Neuquén. Se trata de Julieta Sacchi, cuyo fallecimiento deja un profundo dolor entre sus familiares, amigos y colegas, quienes la recordaron en redes sociales.

Desde el Museo Nacional de Bellas Artes ( MNBA ) expresaron su profundo pesar por su fallecimiento. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Julieta Sacchi, reconocida artista, gestora y docente neuquina, cuya trayectoria dejó una huella significativa en la comunidad cultural y educativa de nuestra ciudad”, subrayaron.

La recordaron como “una artista muy cercana a nuestro museo”. Explicaron que su obra formó parte de numerosas exposiciones en el MNBA Neuquén, destacaron entre ellas NC3, NC4, Sala Propia y, más recientemente, 30.000 disparos.

Para finalizar, agregaron: “Quienes formamos parte del museo recordaremos también su calidez, su cercanía y el afecto con el que siempre se vinculó con nuestro equipo. Su presencia, su obra y su calidez permanecerán en la memoria de quienes tuvimos la oportunidad de compartir con ella".

“Artista y gestora incansable”

Desde Sala de arte Emilio Saraco quisieron recordar lo que significó Julieta para la comunidad, resaltando su trayectoria profesional, artística y personal. “Despedimos con profunda tristeza a Julieta Sacchi”, indicaron tras enumerar un sinfín de actividades que llevó adelante, que gestionó y compartió con el público.

“Artista y gestora incansable. Infinita. ¡Tu generosidad y amor atraviesa los planos!”, expresaron desde Saraco. Recordaron que “Juli fue artista Visual, docente, curadora y galerista. Egresada de la Escuela Superior de Bellas Artes Manuel Belgrano de Neuquén”. Además que fue seleccionada para exponer en el MNBA en las cuatro ediciones de la Bienal Neuquén Contemporáneo.

También puntualizaron en que supo curar muestras individuales y colectivas en Museo Gregorio Álvarez, Sala Emilio Saraco, Sala de Arte Marta Such, Centro Cultural Alberdi y Galería Expuesta.

Al tiempo que realizó investigaciones sobre la escena artística del Comahue que se publicaron en fanzines desde 2019. Además, recordaron que participó del Diseño Curricular de la Provincia como referente de Artes visuales.

Fue parte del equipo de coordinación de Residencia artística Xerófila, directora de Galería Expuesta y formó parte de la Comisión Directiva de ANAP (Asociación de artistas plásticos de Neuquén).

Para finalizar, informaron que este domingo 26 de julio la Sala de Arte Emilio Saraco permanecerá cerrada por duelo. "Acompañamos a la familia, amigos y colegas artistas de nuestra querida Julieta Sacchi con mucho afecto", agregaron.

Su huella como docente

Aten también tuvo sentidas palabras por el fallecimiento de la artista neuquina. "Desde aten expresamos nuestra profunda tristeza por la partida de nuestra compañera Julieta Sachi, mnifestaron. E indicaron que: "Julieta fue una Militante reconocida en cada Escuela donde dejó su imborrable huella. Acompañamos a Juanse y a sus hijxs en este momento de tanto dolor".

Desde la mutual Muten, de las trabajadoras y trabajadores de la Educación la recordaron. "El dolor es aún más profundo cuando se va una compañera joven, luchadora, madre, artista comprometida y amiga como vos. Vamos a extrañar tu sonrisa y tu forma, siempre optimista, de mirar el mundo", escribieron.

"Militante de los derechos humanos, de la justicia social y activa partícipe de las acciones de muten. Hasta siempre Julieta Sacchi, mujer ejemplo. Abrazamos a sus familiares y a quienes tuvieron la gran satisfacción de conocerla", expresaron.