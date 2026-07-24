¡Más montaña, más nieve y más bajadas! Cerro Catedral amplía el terreno esquiable

La montaña suma nuevos medios de elevación en su sector superior para ofrecer más alternativas a quienes buscan adrenalina y paisajes únicos durante este invierno.

¡Hay más montaña para disfrutar! Cerro Catedral continúa ampliando el terreno esquiable de esta temporada y, desde hoy, suma la apertura de nuevos medios de elevación en el sector superior de la montaña.

La habilitación de las telesillas Séxtuple Express, Punta Nevada, Lynch y La Hoya permite a los esquiadores intermedios y avanzados acceder a nuevos sectores y recorridos, sumar kilómetros de nieve y disfrutar de una experiencia diferente a medida que ganan altura.

Cada ascenso abre nuevas posibilidades. El paisaje cambia, las vistas se amplían y la montaña invita a seguir explorando sus diferentes recorridos, con la emoción de descubrir nuevos desafíos en cada bajada.

La ampliación del terreno esquiable se suma a las opciones que ya disfrutan quienes visitan Catedral. Continúa habilitado el sector de aprendizaje, donde principiantes de todas las edades dan sus primeros pasos sobre la nieve, y las telesillas Ciprés y Princesita, que permiten acceder a la cota intermedia.

Así, la montaña ofrece propuestas para todos los niveles: desde quienes se colocan los esquíes por primera vez hasta los que buscan aprovechar al máximo cada descenso y disfrutar de los sectores superiores.

La montaña también puede disfrutarse sin esquíes. Los visitantes que quieran ascender como peatones pueden hacerlo a través de la Telecabina Amancay y la Telesilla Diente de Caballo, dos alternativas para ganar altura, contemplar los paisajes de Catedral y disfrutar de una jornada diferente en la nieve.

Se recomienda descargar la App oficial de Cerro Catedral para consultar información actualizada sobre la operación diaria y las novedades de la montaña.

Visitantes de todos lados, todo el día en Cerro Catedral

Durante estas vacaciones de invierno, Cerro Catedral recibe a visitantes de distintos puntos del país y del exterior, que llegan a Bariloche para vivir jornadas de nieve, esquí y montaña.

La jornada comienza a las 9 horas y se extiende hasta las 17, con ocho horas para disfrutar de los medios de elevación, recorrer la montaña, aprender, esquiar y compartir una experiencia única en uno de los escenarios más emblemáticos de la Patagonia.

Y mientras los visitantes disfrutan de cada bajada, la montaña continúa su propio ritmo de trabajo. Durante las horas de menor temperatura, los 40 cañones de nieve aprovechan las ventanas de frío para producir nieve y reforzar los sectores donde es necesario.

Para conocer las novedades y consultar la operación diaria, se recomienda descargar la App oficial de Cerro Catedral, una herramienta clave para planificar la jornada y mantenerse actualizado sobre la montaña.

Para disfrutar de la experiencia de manera segura, se recuerda a los visitantes esquiar únicamente por los sectores habilitados, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de montaña.

Más montaña, más recorridos y más posibilidades para disfrutar de la nieve. Cerro Catedral continúa ampliando su propuesta para que cada visitante encuentre su propia manera de vivir el invierno.

Información Útil

Horario de operación de los medios de elevación: de 9:00 a 17:00 horas.

Medios habilitados para esquiadores hoy 24 de julio:

Sector de aprendizaje.

Telesilla Cipres.

Telesilla Princesita.

Telesilla Séxtuple Express.

Telesilla Punta Nevada.

Telesilla Lynch.

Telesilla La Hoya.

Medios habilitados para peatones hoy 24 de julio:

Telecabina Amancay.

Telesilla Diente de Caballo.

Se recuerda a los visitantes esquiar únicamente por los sectores habilitados, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de montaña.