Sinergia en la nieve: Catedral y Chapelco proyectan una alianza estratégica global bajo el sello "Patagonia Ski Argentina"

Las dos potencias del esquí argentino exploran un acuerdo de cooperación sin precedentes. El objetivo: presentarse al mundo como el mayor hub de servicios de ski y montaña del hemisferio sur.

El turismo de nieve en el hemisferio sur está a punto de presenciar un salto cualitativo. La inminente inauguración de la nueva telecabina y base de servicios de Chapelco marca una nueva etapa para la infraestructura invernal argentina. En este escenario de evolución tecnológica, Cerro Catedral y Cerro Chapelco ya se encuentran trabajando conjuntamente con TechnoAlpin , líder mundial en sistemas de fabricación de nieve, para analizar e incorporar nuevas soluciones que permitan responder a los desafíos que plantea el cambio climático y seguir elevando los estándares de operación de los centros de esquí argentinos.

Esta agenda de innovación acompaña el proceso de cooperación estratégica que ambas empresas comenzaron a desarrollar para proyectar el producto "Patagonia Ski Argentina" en las grandes ligas del mercado global.

Esta iniciativa se plantea como un puente de colaboración entre dos empresas que sostienen firmemente su absoluta independencia jurídica, comercial y operativa. El objetivo es sumar capacidades para multiplicar el atractivo de la marca país en el exterior y traccionar un flujo histórico de esquiadores internacionales hacia la región.

El ambicioso marco de cooperación en estudio se articula sobre dos grandes motores de desarrollo:

Embajadores globales de la nieve

Se proyecta unificar las estrategias de promoción exclusivamente para los mercados internacionales más exigentes, como Europa, Norteamérica y Brasil. Al presentarse de forma coordinada en las principales ferias y encuentros de la industria, la Patagonia Argentina dejará de ser una suma de destinos fragmentados para consolidarse ante los ojos del mundo como el mayor y más moderno hub de servicios e infraestructura de esquí de Sudamérica.

La complementariedad entre Catedral y Chapelco permitirá ofrecer una propuesta de valor más sólida, combinando infraestructura de última generación, servicios de excelencia, experiencias diferenciadas y una visión compartida del desarrollo de la montaña.

Innovación tecnológica y adaptación al cambio climático

Cerro Catedral ya viene desarrollando un trabajo sostenido junto a TechnoAlpin, que tuvo como resultado la mayor inversión en infraestructura de fabricación de nieve de Sudamérica. La incorporación de una red de producción de nieve de última generación, integrada por 40 generadores TechnoAlpin distribuidos en sectores estratégicos de la montaña, permite cubrir aproximadamente 12 hectáreas continuas, fortaleciendo la capacidad operativa del centro de esquí y aportando mayor previsibilidad al desarrollo de cada temporada.

Sobre esa experiencia ya consolidada, Catedral avanza conjuntamente con TechnoAlpin en el análisis de nuevas tecnologías que marcarán el futuro de la industria.

Entre ellas se destaca SnowFactory, una innovadora tecnología de fabricación de nieve diseñada para producir nieve de manera continua durante las 24 horas del día, independientemente de la temperatura ambiente. Su incorporación permitiría fortalecer aún más la infraestructura existente, brindando una respuesta adicional frente a inviernos cada vez más variables y favoreciendo la conservación de nieve en sectores estratégicos de la montaña.

Esta alianza técnica facilitará el intercambio de experiencias en fabricación de nieve de última generación, preparación avanzada de pistas, seguridad en montaña, manejo de avalanchas, gestión de riesgos y desarrollo de propuestas para las cuatro estaciones. Asimismo, permitirá fortalecer el vínculo con proveedores y fabricantes internacionales para continuar incorporando soluciones de vanguardia y capacitación especializada.

Con este horizonte en evaluación, el sector privado traza una hoja de ruta donde la inversión tecnológica y la cooperación estratégica se convierten en sinónimo de desarrollo sostenible. Dejando atrás viejas lógicas de competencia local, la proyección de esta agenda compartida busca asegurar que la Argentina continúe elevando el estándar de calidad en Sudamérica, transformando los desafíos globales en una oportunidad de crecimiento para toda la comunidad de montaña.

La combinación entre la nueva infraestructura que impulsa Chapelco, la experiencia tecnológica desarrollada por Cerro Catedral y el acompañamiento de TechnoAlpin refleja una visión compartida: construir una Patagonia más competitiva, innovadora y preparada para el futuro. Bajo el sello "Patagonia Ski Argentina", ambos centros buscan consolidar un modelo de colaboración que posicione al país entre los grandes referentes internacionales de la industria de la nieve.