El operador del teleprompter presidencial es investigado por utilizar información privilegiada para ganar dinero en plataformas de apuestas.

Donald Trump sancionó a un técnico que ganaba miles de dólares apostando con sus discursos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sancionó fuertemente a su operador de teleprompter , Gabriel Pérez, tras salir a la luz que habría ganado casi 100.000 dólares (unos 87.400 euros) apostando ilegalmente en una plataforma sobre las palabras que decía el mandatario en al menos doce discursos .

El hecho fue confirmado por investigadores de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), según indicaron el jueves fuentes cercanas al caso a la cadena norteamericana ABC News.

La Casa Blanca anunció que su empleo y su sueldo quedaban suspendidos mientras duren las investigaciones sobre este caso.

De acuerdo con un informe emitido por el Congreso, Pérez, colaborador desde 2016, recibía un sueldo anual de 175.000 dólares, una de las remuneraciones más altas dentro del organigrama de la Casa Blanca, donde figuraba bajo el cargo de "asistente adjunto del presidente y asesor técnico".

Donald Trump sancionó a un técnico que ganaba miles de dólares apostando con sus discursos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que Trump considera lo sucedido una "vergüenza".

Según añadió el también secretario de prensa Davis Ingle, a quien no le consta que otros miembros del personal hicieran estas apuestas, "la Casa Blanca tiene directrices éticas muy estrictas que dicen explícitamente que no se puede hacer eso".

Cómo detectaron las maniobras que enfurecieron a Trump

En un comunicado, el jefe de departamento de cumplimiento normativo de Kalshi, Robert DeNault, aseguró: "Nuestro equipo de vigilancia detectó rápidamente estas operaciones y las remitió a la CFTC tras una investigación de la bolsa”.

“Hemos estado colaborando con los reguladores en este asunto y hemos proporcionado las pruebas que hemos recopilado, como hacemos en cualquier caso", agregó.

El sistema de control de la empresa privada de transacciones financieras observó el comportamiento repetitivo del usuario antes de emitir los reportes hacia los organismos estatales de Washington.

Trump considera lo sucedido una "vergüenza", dijo la portavoz de la Casa Blanca.

Las pericias digitales preliminares se enfocaron en los registros de ingresos a la plataforma web que coincidían de forma exacta con la carga previa de los textos en los dispositivos electrónicos de la Casa Blanca.

Antecedentes de información privilegiada en Estados Unidos

No es la primera vez que existen sospechas sobre el uso de información privilegiada para el beneficio personal en plataformas como Kalshi o su rival, Polymarket. Las sospechas se iniciaron ya días previos al ataque de Estados Unidos a Venezuela con la apuesta de un usuario anónimo en Polymarket que ganó más de 400.000 euros por manifestar que la incursión sería inminente.

Las investigaciones sobre este hecho terminaron con el arresto del sargento Gannon Ken Van Dyke, que participó en el despliegue en Caracas el 3 de enero para arrestar a Nicolás Maduro.

El efectivo de seguridad utilizó los datos reservados de las operaciones militares conjuntas para realizar movements económicos ventajosos dentro de los sitios de apuestas virtuales.

Ante ese escenario, en marzo de este año la Casa Blanca emitió un memorando interno advirtiendo a su personal de no utilizar información privada en apuestas o mercados de predicción.

La medida oficial buscaba frenar el uso ilícito de datos gubernamentales exclusivos para la obtención de réditos financieros individuales por parte de funcionarios públicos y técnicos de la administración presidencial.