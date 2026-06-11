Trump anunció un ataque a gran escala contra Irán en las próximas horas: "Asumiremos el control"

El anuncio del presidente de Estados Unidos se da en horas previas al inicio del Mundial 2026, y a un día del primer partido que disputará su país.

Su comunicado fue difundido a través de sus canales oficiales y replicada por la Casa Blanca.

Este jueves por la mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , lanzó una dura advertencia y confirmó que habrá ataque a gran escala contra Irán esta noche. Hay gran tensión, porque todo ocurre en medio del inicio del Mundial 2026.

Trump anunció así que su país lanzará un ataque militar a gran escala contra Irán. Según advirtió, la ofensiva se ejecutará con extrema dureza.

Su comunicado fue difundido a través de sus canales oficiales y replicada por la Casa Blanca, y se da en una fecha clave donde las expectativas están puestas en el inicio del Mundial 2026, donde Estados Unidos será una de las sedes y su selección disputará su primer partido este viernes frente a Paraguay.

“¡Su Armada, Fuerza Aérea, Radar, Defensa Antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desaparecido!”, indicó, sentenciando que el golpe militar ocurrirá durante las próximas horas.

amenaza trump

Trump anticipó que, en un futuro cercano, las fuerzas estadounidenses avanzarán sobre objetivos económicos estratégicos. “Tomaremos la isla de Kharg y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, de forma similar a como lo hemos hecho con Venezuela”, aseguró.

Luego de estas declaraciones por redes sociales, el presidente norteamericano habló con Fox News y ratificó que "habrá más bombardeos esta noche" en Irán. "Será más grande y más poderoso", agregó.

En ese sentido, aseguró que Irán "no tiene defensa" porque "hemos dado de baja toda su defensa aérea". "Están terminados, pero los diarios y los canales de televisión se rehúsan a decirlo", aseveró el mandatario.

"Podemos ingresar caminando mañana si quisiéramos. Podríamos poner un pequeño grupo de soldados y tomar todo el lugar. Están terminados y los medios están corrompidos, igual que nuestras elecciones", remató.

Por qué la isla de Kharg es considerada el "centro neurálgico" estratégico de Irán

La referencia a la isla de Kharg responde a su enorme peso estratégico. Situada en el Golfo Pérsico y con una superficie equivalente a apenas un tercio de Manhattan, esta pequeña isla es clave para la economía iraní: cerca del 90% de las exportaciones de petróleo del país salen a través de sus terminales, diseñadas para operar con superpetroleros.

Isla Kharg, Irán Isla Kharg, Golfo Pérscio, Irán.

Sus largos muelles se adentran en las aguas que rodean la isla, las cuales son lo suficientemente profundas como para albergar barcos superpetroleros, las embarcaciones comerciales más grandes del planeta, diseñadas exclusivamente para el transporte masivo de petróleo crudo a través de los océanos.

Es por eso que, el Servicio de Inteligencia norteamericano estima que bloquear o controlar este enclave significaría la “bancarrota total” para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. La idea, de hecho, obsesiona a Trump desde hace décadas: ya en una entrevista en 1988 había declarado que, ante cualquier agresión a soldados o barcos estadounidenses, su respuesta ideal sería “entrar y tomar la isla de Kharg”.

Los últimos ataques de Estados Unidos a Irán

Este martes, Estados Unidos lanzó una serie de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, según informó el Comando Central (Centcom).

Trump, había advertido este mismo martes que habría una reacción militar por el ataque iraní del lunes. "Estados Unidos debe, por necesidad, responder al ataque", dijo tras el derribo del helicóptero, por el que acusó al régimen islámico.

"La misión es una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada", concluyeron las autoridades militares estadounidenses en Medio Oriente.