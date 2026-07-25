En un encuentro en San Pablo, Javier Milei cuestionó al "riesgo Lula" y pidió a los brasileños no "dejarse robar el futuro".

Milei apuntó contra Lula y respaldó al hijo de Bolsonaro: "confío en que Brasil podrá volver a ponerse de pie"

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar al gobierno de Brasil y apuntó contra el mandatario Lula da Silva durante una visita a San Pablo, donde además respaldó públicamente una eventual candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro , hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La visita del Presidente a Brasil comenzó con un encuentro con el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas. Luego, recibió la Condecoración de la Orden de Ipiranga, máxima distinción otorgada por el estado paulista. Milei viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Durante su discurso en la Convención Nacional del Partido Liberal, Milei convocó a los brasileños a pensar en las próximas elecciones y advirtió que las decisiones que tomen en las urnas tendrán consecuencias para las próximas décadas. En ese marco, llamó a la población a “no dejarse robar el futuro” y a elegir pensando en las generaciones venideras.

El mandatario argentino también comparó la situación de Brasil con la de Argentina y sostuvo que el país sufrió las consecuencias de haber tomado “el camino del socialismo”. Según planteó, una de las misiones de su gobierno es advertir a otras naciones para que puedan cambiar de rumbo y evitar “tragedias sociales y económicas como la de Argentina, y todavía peores”.

Milei habló del “riesgo Lula”

En uno de los tramos más duros de su discurso, Milei aseguró que Brasil tiene actualmente un “riesgo Lula” y lo vinculó con el comportamiento de los mercados. “Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo Kuka; acá, en Brasil, hoy tienen el riesgo Lula, y se refleja claramente en el mercado accionario”, afirmó.

El Presidente también cuestionó al socialismo y sostuvo que ese modelo “es el camino al totalitarismo”. En esa línea, afirmó que existe un “modus operandi” basado en generar desequilibrios económicos con el objetivo de conservar el apoyo electoral y mantenerse en el poder.

Según su planteo, cuando esos gobiernos pierden las elecciones, la derecha debe asumir y hacerse cargo de resolver los problemas económicos y sociales que dejaron sus antecesores.

El respaldo a Flávio Bolsonaro

Milei también hizo referencia a la situación de Argentina y lanzó una fuerte crítica contra los sectores de izquierda. “Hemos visto cómo nuestra nación, de ser una potencia mundial, los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza. Porque hemos padecido, no queremos que otros padezcan”, expresó.

En ese sentido, aseguró que su gobierno continuará llevando su postura contra el socialismo a otros países, foros y organismos internacionales. “Seguiremos ofreciendo nuestro testimonio, en todas partes, contra las mentiras del socialismo”, sostuvo.

Durante su discurso, Milei también manifestó su apoyo a Flávio Bolsonaro y lo presentó como una figura vinculada con el rumbo político que, según consideró, podría llevar a Brasil hacia una etapa de mayor prosperidad. “Hoy Brasil puede sumarse a la transformación regional de la que hemos sido testigos en estos últimos años, que hará de Latinoamérica una región sinónimo de progreso”, afirmó el Presidente, al referirse al avance de gobiernos de derecha en distintos países de la región.

“Como lo logramos en Argentina, confío en que Brasil podrá volver a ponerse de pie; eso es lo que Flávio representa. Optando por las ideas de la libertad, volverán a ser testigos de una prosperidad a la altura de Brasil”, concluyó.