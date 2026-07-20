¿Qué se sabe del feriado? La AFA comunicó la decisión de la Selección argentina

A través de un comunicado, la AFA dio a conocer que no todos los jugadores volverán al país tras el Mundial. Todo indica que no habrá festejo.

La Casa Rosada tiene como antecedente directo lo que sucedió luego del Mundial de Qatar 2022.

La incógnita sobre el feriado nacional por la llegada de la Selección argentina continúa abierta y está cada vez más lejana la posibilidad de que haya algún evento en el que participen los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

Además, no se sabe cuántos jugadores volverán al país y, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas , son muchos los que se quedarán en Estados Unidos para de ahí irse de vacaciones o partir a sus lugares en Europa . Entre los que no regresan están Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

En tanto, está confirmado que no hay chances que la Selección vaya a la Casa Rosada , según le confirmaron a la Agencia NA allegados al plantel nacional. Y sin Messi, no habrá ningún tipo de organización masiva para el equipo.

La decisión de los jugadores

La primera decisión que tomaron los jugadores argentinos fue la de no hablar con la prensa luego de la derrota ante España. "Estoy yo acá hablando con ustedes porque los chicos no quieren hablar y es comprensible", declaró Lionel Scaloni.

Los jugadores se fueron en fila india, todos juntos, del estadio donde se jugó la final del Mundial 2026 y solo hubo saludos a distancia con los periodistas presentes en el lugar.

Qué hará la Selección

Horas después del partido, se informó que no todos los jugadores de la Selección argentina volverían al país.

Esta noticia la dio a conocer la AFA, pero en un comunicado donde lo más importante aparece sobre el final de la nota: "Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso".

"En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17", agrega el comunicado.

Y la nota cierra con algo que parece ser más una despedida: "Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán".

En las últimas horas se supo que Messi y De Paul se fueron directamente a Miami, donde viven, a reencontrarse con sus familias y no se descarta que viajen hacia Argentina en los próximos días.

Asimismo, se supo que Cristian Romero, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Nicolás Paz viajarán directo a Europa, para reincorporarse a sus respectivos equipos luego de unos días de descanso.

El Gobierno espera la respuesta de la Selección

Javier Milei anunció que iba a declarar feriado o día no laborable como parte del operativo de regreso, pero la definición quedó atada a la planificación de la AFA y del propio plantel.

En las próximas horas desde la Selección argentina se le informará al Gobierno que no serán parte de ningún tipo de celebración masiva, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El comunicado completo de AFA

"Gracias por acompañar siempre

La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026. En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final.

El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos. Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado.

Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17.

Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán.".