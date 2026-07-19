¿Habrá feriado nacional este lunes o martes? Lo que dijo Javier Milei

El Presidente utilizó las redes sociales para aclarar qué pasará con la decisión, teniendo en cuenta la llegada de la selección argentina en las próximas horas.

El presidente Javier Milei dijo que dependerá de "los jugadores y el cuerpo técnico", pero no descartó la posibilidad de decretar un feriado nacional en las próximas horas para recibir a la selección argentina que participó del Mundial 2026 .

La noticia se conoció este domingo por la tarde, luego del final del partido en que Argentina perdió 1 a 0 a España en tiempo suplementario. Ferrán anotó el único gol en la final de la Copa del Mundo.

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", sostuvo en redes sociales.

La Casa Rosada tiene como antecedente directo lo que sucedió luego del Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina ganó la final el domingo 18 de diciembre y el gobierno de Alberto Fernández declaró feriado nacional.

En esa ocasión se decretó feriado para el martes 20 de diciembre, dos días después, fue el día en que justamente se dio el regreso de la Selección al país.

Aquel Decreto 842/2022 estableció el feriado para que el pueblo argentino pudiera celebrar el título mundial. También instruyó a los organismos a garantizar servicios esenciales y exceptuó a bancos, entidades financieras y AFIP, que prestaron atención hasta las 12.

Cómo será el recibimiento para los jugadores de la Selección Argentina

El objetivo central de le medida es garantizar la seguridad y el orden público ante una eventual movilización masiva de hinchas para recibir al equipo nacional.

Por estas horas, el Ejecutivo activó contactos con la Ciudad de Buenos Aires para coordinar un eventual operativo de recibimiento. Según indicó TN, en Nación trabajan sobre la posibilidad de una celebración en Plaza de Mayo o en las inmediaciones de la Casa Rosada, pero aclararon que todo dependerá de la decisión de los jugadores.

La Casa Rosada también deberá coordinar el movimiento en aeropuertos a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

También se conoció que el Gobierno incorporó en esta oportunidad a la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) al análisis de escenarios. El organismo participa en la preparación preventiva ante posibles desbordes en concentraciones masivas.