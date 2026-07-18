Por la final del Mundial 2026, este domingo no habrá colectivos: desde qué hora

El municipio capitalino informó sobre los cambios en el horario de transporte público de pasajeros.

La Municipalidad de Neuquén informó a los vecinos cómo organizó los diferentes servicios para este domingo en el marco de la final del Mundial 2026 , que tendrá como protagonista a la Selección Argentina frente a la de España. En particular sobre áreas que se verán afectadas como las vinculadas al tránsito, la limpieza y la colaboración con la seguridad en la ciudad.

Desde el municipio confirmaron que durante este 19 de julio el servicio de transporte público de pasajeros mantendrá la frecuencia habitual de los domingos. En tanto que, “a partir del inicio del segundo tiempo del partido, se pausará hasta que estén dadas las condiciones para el regreso de la circulación”.

Días atrás, tras los festejos por la victoria de la Selección Argentina frente a la Inglaterra, por el pase a la final de la Copa del Mundo, el municipio volvió a garantizar la celebración de los vecinos en el centro capitalino.

Omar Novoa

Por esto, desplegó un gran operativo de limpieza, que tuvo como resultado dos camiones completos de residuos, con más de 30 operarios que permitieron que horas después de la celebración la ciudad funcionara con completa normalidad.

Rompieron once colectivos urbanos durante los festejos

Se espera que no se repitan este domingo los actos de vandalismo como en los festejos por el pase a cuartos de final cuando Argentina venció a Egipto por 3 a 2. En su momento, la Municipalidad confirmó que once unidades de COLE quedaron fuera de servicio por actos vandálicos. En medio de los festejos, les arrojaron piedras, destrozaron vidrios y hasta golpearon a un chofer en pleno recorrido.

"Queremos hacer un llamado a la reflexión, cuando termina el partido y comienzan los festejos, tenemos estas situaciones que queremos dejar atrás", aseguró Mauro Espinosa, subsecretario de transporte de la Municipalidad de Neuquén, en una entrevista televisiva.

El funcionario recordó que las unidades de COLE sí tienen seguimiento satelital y cámaras internas, por lo que están previstas sanciones para los que hayan dañados el interior de los vehículos.

"Ya hemos pedidos esas imágenes para ponerlas a disposición de la Policía", dijo Espinosa y aclaró que van a unificar criterios con las autoridades policiales para evitar que el hecho vuelva a ocurrir.

Cómo fueron los ataques a los colectivos

Dijo que los festejos por el pase a cuartos de final del Mundial de la FIFA se dieron en pleno horario laboral, cuando la ciudad "está activa" y muchas personas utilizan el sistema COLE para volver del trabajo o acudir a distintas actividades en el centro de la ciudad.

Si bien los recorridos pudieron sostenerse con un rodeo para evitar la zona del Monumento a San Martín, que estaba vallada con un operativo de seguridad por los festejos, el problema se dio con los actos de vandalismo en los barrios.

"La gente tiraba piedras hacia las unidades en las que iban pasajeros, hay familias y niñas adentro que están viajando", afirmó el subsecretario.

Aclaró que los casos más graves se dieron con dos circunstancias de malos entendidos "con una persona que estaba fuera de sí, probablemente con consumo de alcohol, y golpeó a uno de los choferes que tiene que estar atento a la conducción".