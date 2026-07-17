Conocer al Messi gigante: el mejor plan para estas vacaciones de invierno

Chicos de Mariano Moreno y Los Hornos en el monumento a Messi de Cutral Co.

En este clima futbolístico donde Messi , la Selección y todo el sentimiento argentino están en lo más alto, dos localidades neuquinas descubrieron la fórmula perfecta para este receso invernal.

"Conocer a Messi fue el mejor plan que se eligió en Mariano Moreno para las vacaciones", expresó el intendente Javier Huillipan.

En un trabajo articulado entre la Municipalidad de Cutral Co , con el intendente Ramón Rioseco, y la Municipalidad de Mariano Moreno, durante toda esta semana estarán viajando contingentes de niños, jóvenes y adultos mayores de la zona urbana y del paraje rural de Los Hornos para conocer la emblemática obra escultórica de la comarca petrolera.

El martes fue el turno de más de 50 chicos, dirigidos por personal de la dirección de cultura marianense, quienes además de visitar el monumento participaron del City Tour y de una batucada en el lugar.

Fútbol y pasión

"Conocer a Messi" surgió como una alternativa a las clásicas colonias de vacaciones. "La idea es articular viajes a distintos puntos de la provincia y en este caso por el fervor mundialista se entablaron las conversaciones para conocer esta emblemática obra de arte escultórica", sostuvo Huillipan.

Para el jefe comunal, la propuesta va más allá de lo turístico: "Este tipo de actividades van encadenadas con lo que es los sentimientos, el amor por los colores celeste y blanco. Más en este tiempo mundialista y más en la instancia que está la selección nacional, conocer al Messi gigante era una de las mejores opciones”, reconoció. Más adelante reforzó diciendo que “así se nos ocurrió y así lo planteamos con nuestro par Ramón Rioseco y llegamos a un feliz acuerdo. Los chicos y grandes saben y sabrán valorar esta instancia".

El éxito del plan hizo que otros municipios se sumen. Según se conoció, la Municipalidad de Bajada del Agrio también se acopló a la idea para que sus vecinos puedan "conocer a Messi".

Batucada y City Tour

La visita arrancó con toda la energía: batucada en el monumento a Messi. Los chicos bailaron, cantaron y se sacaron fotos en uno de los puntos más visitados de la región.

Además, el grupo recorrió La Última Cena, la Sala de Dioramas, hizo un paseo por la ciudad y compartió una merienda. "Turismo siempre tiene esa hospitalidad para con ellos", destacó Yamila Temi, directora de Turismo de Cutral Co, quien fue la anfitriona en la recepción de los chicos.

El City Tour nació en 2023. Es un recorrido histórico y cultural por la ciudad con minibús y guías de turismo.

"Desde aquel momento hasta ahora han venido escuelas de distintos lugares de la provincia y fuera de la provincia. Tuvimos visitas de Buta Ranquil, Chos Malal, Zapala, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, General Roca y Allen entre otras ciudades y localidades", detalló Temi.

Turismo

Desde la Dirección de Turismo remarcaron que la atención es permanente. "Tenemos personal en La Última Cena las 24 horas para brindar información de rutas, clima, gomerías y alojamiento. También figura en la página mi teléfono personal para que el turista llame a la hora que lo requiera", detalló la funcionaria municipal. A su vez dio a conocer que en el lugar funciona una expo-venta permanente de artistas plásticos locales y regionales.

Respecto a la atracción del momento, Temi adelantó que “tenemos la aspiración de que Messi siga creciendo exponencialmente y para eso se va a establecer una oficina de informes turísticos a la par".

"Para nosotros turismo es todo. No es solamente infraestructura o monumentos. Son las calles limpias, las plazas, los eventos. La verdad que para nosotros turismo es una pasión", cerró.