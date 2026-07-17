Mia Khalifa otra vez contra Messi y la Selección: perdió dinero apostando y estalló

La ex actriz de cine para adultos e influencer Mia Khalifa volvió a quedar en el centro de la escena tras la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.

La ex actriz de cine para adultos e influencer Mia Khalifa volvió a quedar en el centro de la escena tras la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. Luego de realizar apuestas por una victoria del conjunto británico, terminó perdiendo dinero tras el triunfo por 2 a 1 del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni y descargó toda su frustración en las redes sociales con duras críticas hacia Lionel Messi y el equipo argentino.

El encuentro, que clasificó a la Albiceleste a una nueva final mundialista gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, no solo fue uno de los temas más comentados de la jornada por lo deportivo, sino también por las publicaciones de Khalifa, quien desde el comienzo de las fases eliminatorias venía manifestando su rechazo hacia la Selección argentina.

Antes del partido, la influencer compartió en sus redes sociales la apuesta que había realizado a favor de Inglaterra, convencida de que el conjunto europeo lograría avanzar a la final del Mundial 2026. Sin embargo, el resultado terminó siendo favorable para Argentina y la apuesta quedó perdida. Tras el pitazo final, Khalifa comenzó a publicar una serie de mensajes en los que cuestionó el desempeño de la Scaloneta y lanzó acusaciones sobre la forma de jugar del seleccionado nacional.

Uno de los comentarios que más repercusión generó fue la explicación que dio sobre por qué prefería una victoria inglesa. "El menor de dos imperios malignos derrotando al otro", escribió, una frase que rápidamente despertó críticas entre los usuarios argentinos y que muchos interpretaron como una demostración de desconocimiento sobre la historia del país.

just know I was prepared to root against Argentina no matter what today pic.twitter.com/qme3WemzKw — Mia K. (@miakhalifa) July 14, 2026

Las críticas de Mia Khalifa a Lionel Messi y la Selección argentina

Lejos de detenerse allí, la influencer continuó publicando mensajes durante y después del encuentro. Incluso comparó el desarrollo del partido con el clima político de las elecciones de 2024: "Oscuro. Sin esperanza. Triste. Aun así, prefiero ver a Inglaterra enfrentarse a España en Nueva York antes que ver a Messi en este Mundial un minuto más", expresó.

Más tarde, aclaró que su postura no respondía a una simpatía por Cristiano Ronaldo ni por otro futbolista en particular. Según explicó, sus cuestionamientos estaban dirigidos al estilo de juego del equipo argentino: "Prefiero una superpotencia colonial avanzando en el torneo antes que estos ‘guerreros del VAR’", escribió, insistiendo en su crítica hacia la Albiceleste. Además, compartió el enlace de la plataforma donde había realizado la apuesta y respondió con ironía a un usuario que cuestionó algunas decisiones arbitrales. "Y el Oscar es para… FIFA", publicó.

Un histórico de Inglaterra calentó la previa contra la selección argentina.

La reacción de los hinchas argentinos no tardó en llegar

Como era de esperarse, las publicaciones de Mia Khalifa generaron una inmediata respuesta por parte de los fanáticos argentinos, que inundaron sus comentarios con burlas y mensajes haciendo referencia tanto al resultado del partido como a la apuesta perdida. Entre las respuestas más compartidas aparecieron frases como: "Te salió mal, mufa"; "Mia KhaFIFA"; y "¿Necesitás llamar tanto la atención hablando mal de Argentina? Hay otras formas de hacerlo".

Las capturas de sus publicaciones comenzaron a viralizarse rápidamente en X, Instagram y otras plataformas, alimentando el debate entre quienes defendían a la Selección argentina y quienes criticaban las declaraciones de la influencer. En esta oportunidad, Mia Khalifa quedó nuevamente en el centro de la polémica, aunque esta vez no por su actividad como influencer, sino por una apuesta fallida y una serie de publicaciones que provocaron una ola de respuestas de los hinchas argentinos.