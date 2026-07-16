Corte en Ruta 67, cerca de Autovía Norte: la intimación que hizo la Justicia a los manifestantes

Los vecinos de Valentina Norte rural permanecen con la protesta en la zona, en reclamo de la conexión de gas.

Los vecinos de Valentina Norte Rural, Los Hornos y otros sectores cercanos a la Bajada de Maida volvieron este jueves a cortar la circulación para reclamar por la llegada del gas natural. El Ministerio Público Fiscal (MPF) intimó al grupo de personas por entorpecer el tránsito vehicular en la zona de la Ruta 67, en cercanías a la Autovía Norte de Neuquén.

La intimación la efectuó la fiscal del caso Paula González este jueves por la mañana y solicitó que personal policial de la Comisaría 20 notifique “a todas las personas que se encuentren impidiendo, estorbando y/o entorpeciendo el normal funcionamiento del transporte por tierra, a que se retiren del lugar de los hechos de manera voluntaria en el término de 2 horas”.

Además, requirió que una vez vencido el plazo y en caso de que ignoren la intimación, el personal policial proceda “de acuerdo a las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Policía del Neuquén N°3516 y el Código Procesal Penal de Neuquén, a fin de restablecer el normal funcionamiento de los transportes…”, sobre la base de diversos derechos constitucionales establecidos.

Claudio Espinoza

La fiscal del caso solicitó que identifique a quienes resulten organizadores, instigadores y partícipes del hecho, “debiendo también -en este caso- intervenir de acuerdo a las facultades conferidas por las leyes precitadas. Asimismo, deberá realizar todas las diligencias necesarias a fin de constatar el delito (actas, video-filmaciones, fotografías, etc.)”.

En paralelo, pidió que -en caso de haber menores de edad en el lugar- se notifique a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia.

Una seguidilla de cortes

Los cortes de tránsito de los vecinos de esa zona empezaron en la Bajada de Maida el pasado 8 de julio y la medida se replicó el pasado lunes. Este jueves, la protesta continúa en reclamo de la llegada del gas natural, un servicio esencial que, según denunciaron, esperan desde hace varios años.

La medida de fuerza comenzó a primera hora de la mañana y provoca complicaciones para quienes circulan por esta conexión, utilizada diariamente para ingresar o salir de la zona petrolera.

Claudio Espinoza

Los manifestantes señalaron que el reclamo no es nuevo. Según explicaron, las gestiones comenzaron en 2020 y, desde entonces, recibieron distintas promesas vinculadas con la ejecución de las obras necesarias para contar con la red de gas. Sin embargo, aseguraron que hasta el momento no hubo avances concretos.

Durante las protestas previas, Mary, una de las vecinas, explicó que la protesta se decidió ante el incumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades. “Estamos desde las 4:30 de la mañana cortando por algo que no se cumplió de parte del Gobierno, que es la promesa del gas. Estaba firmado y no se hizo hace años. Nos cansamos de que nadie nos escuche y por eso estamos hoy cortando”, expresó en declaraciones radiales.

Claudio Espinoza

La mujer indicó que las tierras fueron declaradas de utilidad pública por el Concejo Deliberante luego de un proyecto presentado en 2021.

Según explicó, esa declaración permitió avanzar con la llegada de la electricidad a una gran parte del barrio, aunque señaló que también debieron realizar protestas para conseguirla. “Valentina Norte Rural es un barrio totalmente olvidado. Nadie nos escucha. Hay sectores de la laguna y de la parte alta de Valentina que todavía no tienen luz de manera legal. El frío es bastante cruel para el que lo vive”, sostuvo.

Mary afirmó que el reclamo depende principalmente de una decisión política y recordó que durante la gestión del exgobernador Omar Gutiérrez se habría firmado un compromiso para avanzar con el servicio. “Vino el gobernador Gutiérrez y firmó que en dos semanas íbamos a tener el gas y ya pasaron más de tres años”, manifestó.