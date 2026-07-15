Neuquén prepara un amplio operativo en el Monumento: a qué hora empieza el corte de calles

Las autoridades esperan unas 30 mil personas. Habrá controles y desvíos de colectivos por el corte de tránsito en las calles del centro.

La Policía del Neuquén desplegará este miércoles un amplio operativo de seguridad en el centro de la capital provincial ante la posibilidad de una nueva celebración por el partido de la Selección Argentina . Las autoridades estiman que cerca de 30 mil personas podrían concentrarse en los alrededores del Monumento al General San Martín.

El encuentro entre Argentina e Inglaterra comenzará a las 16, pero los cortes de tránsito y las tareas preventivas se pondrán en marcha entre dos horas y dos horas y media antes. Por esta razón, recomendaron a quienes trabajan o viven en la zona céntrica anticipar sus recorridos y tener en cuenta las modificaciones.

El comisario inspector Marcos Mazzone, coordinador operativo de la Dirección de Seguridad Confluencia, explicó que el dispositivo será similar al implementado en los partidos anteriores. “Prevemos que vamos a tener la misma cantidad de personas que en el último encuentro, cercana a las 30 mil”, señaló el funcionario policial en LU5 .

Aunque el partido se disputa durante un día de semana, desde la fuerza consideran que las vacaciones de invierno y la importancia del encuentro podrían generar una convocatoria multitudinaria.

Claudio Espinoza

Los cortes previstos en el centro de Neuquén

El principal perímetro de seguridad estará ubicado alrededor del Monumento a San Martín, lugar elegido habitualmente por los hinchas para celebrar los triunfos de la Selección.

Los cortes alcanzarán la avenida Argentina a la altura de Belgrano, hacia el norte, y en Juan B. Justo, hacia el sur. También se interrumpirá la circulación en sectores de Yrigoyen y Roca, y sobre Ministro González, a la altura de Buenos Aires.

Además, el dispositivo podría extenderse hacia las calles diagonales y otros puntos cercanos, entre ellos Córdoba, Brown y Santa Fe. La amplitud de las restricciones dependerá de la cantidad de personas que se acerquen al centro.

Los colectivos funcionarán con recorridos modificados. La Policía mantendrá contacto con la empresa de transporte para informar los cortes y permitir que las líneas adapten sus trayectos a medida que avance el operativo.

Maria Isabel Sanchez

Por este motivo, quienes deban utilizar el transporte público deberán prever posibles demoras y cambios en las paradas habituales.

Un balance positivo de los operativos anteriores

Mazzone calificó como “totalmente exitosos” los dispositivos realizados desde el inicio del Mundial. Destacó la colaboración entre la Policía, el municipio, el Ministerio de Seguridad, el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén —SIEN—, los comerciantes, los bancos y otras instituciones del centro.

En el último festejo se concentraron alrededor de 30 mil personas. Para dimensionar la convocatoria, el comisario comparó esa cifra con la capacidad de “seis Ruca Che” reunidos en apenas tres cuadras.

“Lograr sostener esa cantidad de personas, con la euforia y la alegría, sin comercios dañados en el epicentro y tratando de que nadie salga lastimado, para nosotros es un resultado exitoso”, manifestó. Sin embargo, reconoció que se registraron algunos inconvenientes relacionados con colectivos y situaciones protagonizadas por personas que generaron disturbios.

Claudio Espinoza

En cada operativo fueron demoradas entre cinco y seis personas por hechos menores. Si bien la cifra es considerada baja en relación con la cantidad de asistentes, las autoridades remarcaron que esas situaciones continúan siendo motivo de preocupación.

Controles y elementos prohibidos

Para ingresar al sector de los festejos habrá controles y cacheos preventivos. La Policía impedirá el acceso con pirotecnia, bebidas alcohólicas en botellas, elementos punzocortantes y cualquier objeto que pueda provocar lesiones.

Los elementos detectados serán retirados o directamente se prohibirá el ingreso de quienes intenten llevarlos.

Desde la fuerza insistieron especialmente en que no se utilice pirotecnia, incluso fuera del perímetro de seguridad. Aunque está prohibida, durante las celebraciones anteriores se escucharon detonaciones en distintos puntos del centro.

Mazzone explicó que muchas personas utilizan estos elementos fuera de las líneas de control, donde los efectivos no pueden detectarlos durante los cacheos.

El pedido especial por el hospital Castro Rendón

Uno de los principales reclamos de la Policía está relacionado con la cercanía del hospital provincial Castro Rendón. El ruido provocado por la pirotecnia puede afectar a pacientes internados en grave estado de salud y generar serias molestias en el funcionamiento del establecimiento.

“Le pedimos mucho recaudo a la gente. Hay personas que están en grave estado y la pirotecnia causa molestias que pueden ser de mucha gravedad”, advirtió Mazzone.

El funcionario pidió que la comunidad acompañe los festejos con responsabilidad y tenga en cuenta que, a pocas cuadras del Monumento, permanecen internadas personas que atraviesan situaciones delicadas.

Recomiendan llegar temprano

La Municipalidad de Neuquén transmitirá el partido mediante pantallas LED instaladas en el centro y también habrá actividades en inmediaciones del Cine Teatro Español.

Ante la convocatoria esperada, la recomendación principal es llegar con anticipación, circular con tranquilidad y respetar las indicaciones del personal que estará trabajando en el lugar. “Vayan temprano, con total tranquilidad y a festejar con alegría”, concluyó el comisario inspector.

El operativo permanecerá activo desde las horas previas al partido y continuará hasta que finalice la concentración de personas en el Monumento a San Martín y sus alrededores.