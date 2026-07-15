Los 7 signos del zodíaco que encontrarán al amor antes de fin de año

Según la astrología, estos signos del zodíaco hallarán a su alma gemela antes de que concluya el 2026.

Horóscopo 2026: los signos del zodíaco que encontrarán al amor antes de fin de año

La reconocida astróloga Jimena La Torre precisó en relación a las fechas del zodíaco : "Es maravilloso que podamos aunar caracteres en 12 formas de ser y que la gente logre identificarlo más fácilmente”. Según la astrología, estos signos del zodíaco hallarán a su alma gemela antes de que concluya el 2026. ¿De quiénes se trata?

Lo cierto es que existen determinadas compatibilidades para cada signo del zodíaco . Creamos o no en la astrología , en muchas ocasiones conocer los signos del zodíaco puede permitir adentrarnos en el carácter de una persona y así ¿encontar al amor verdadero?

Los 7 signos del zodíaco que encontrarán a su alma gemela antes de fin de año son:

7 signos del zodíaco hallarán a su alma gemela antes de que concluya el 2026.

Tauro.

Cáncer.

Leo.

Libra.

Piscis.

Sagitario.

Escorpio.

En el caso de Tauro, la energía de Venus potencia el magnetismo natural de este signo y facilita el encuentro con una persona que comparte su misma visión de estabilidad, lealtad y proyectos a largo plazo. Para Cáncer, se abre una puerta a un vínculo que llegará a través una persona que se presentará como un refugio de paz, ideal para construir un hogar.

A Leo, según el horóscopo, le aguarda un encuentro inesperado en un evento social, que cambiará el rumbo de su vida sentimental. La atracción se sentirá desde el primer cruce de miradas. En tanto, Libra hallará una pareja con la cual compartir sus mismos valores esenciales. Ese encuentro tendrá lugar en espacios de aprendizaje o talleres creativos.

A Piscis le llega un amor tangible y adulto. Así, la conexión con su alma gemela nace desde la empatía, ese lenguaje que Piscis conoce como pocos. A su vez, Sagitario encuentra al fin un compañero de viaje leal y definitivo, alguien con las mismas ganas de explorar el mundo. Esta conexión se concreta de modo natural durante un viaje al extranjero.

Por último, Escorpio experimentará una transformación intensa gracias a una conexión magnética y espiritual. Este encuentro tendrá lugar en sitios donde el signo hace habitualmente su proceso terapéutico.

Los 7 signos del zodíaco que encontrarán a su alma gemela antes de fin de año son Tauro; Cáncer; Leo; Libra; Piscis; Sagitario y Escorpio.

Los 5 signos que encontrarán el amor durante Mercurio retrógrado

Entre el 29 de junio y el 24 de julio de 2026 tiene lugar el denominado Mercurio retrógrado en Cáncer. ¿Cuáles son los 5 signos que encontrarán el amor durante este período?

Cabe señalar que la segunda retrogradación de Mercurio del 2026 presenta una singularidad: tiene lugar íntegramente en Cáncer, sin cambiar de signo, y arranca al lado de Júpiter, el planeta de la abundancia, que está en los últimos grados cancerianos antes de cambiar a Leo por el próximo año. Así, los 5 signos que encontrarán el amor durante Mercurio retrógrado son Libra; Cáncer; Tauro; Piscis y Virgo.

Cabe resaltar que durante el Mercurio retrógrado en Cáncer se amplifica todo lo vivido a lo largo del último año y engloba aquellas emociones guardadas como la nostalgia, los temas familiares y diversos sentimientos que quedaron archivados.