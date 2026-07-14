Luna Nueva en Cáncer: los 3 momentos clave que vamos a atravesar hasta el 20 de julio, por la mañana y tarde

Antes de llegar a su fin, el segundo Mercurio Retrógrado del año se combinará con Luna Nueva en el signo de Cáncer . Qué implica.

Los amantes de la astrología están siguiendo de cerca uno de los movimientos más importantes del año: el segundo tránsito de Mercurio Retrógrado. Este fenómeno, que comenzó el 29 de junio y se extenderá hasta el 24 de julio, se combina esta semana con otro evento: Luna Nueva en el signo de Cáncer.

Según la astróloga profesional Patricia Castignani , “este evento que se produce el día 14 nos remite a una energía de autocuidado , de vínculos familiares que hay que mejorar”.

"La presencia de Mercurio Retrógrado nos indica la posibilidad de noticias de índole familiar que pueden cambiar el panorama actual o ayudarnos a ver más claro. También la energía de Cáncer se refiere a novedades con respecto a niños del entorno" , remarcó en diálogo con el portal La Voz.

Las novedades para esta semana según la astrología

Los días 15 y 16 , la Luna pasando por el signo de Leo acentúa nuestro brillo personal, nuestra capacidad creativa y nuestra posibilidad de organizarnos mejor.

la pasando por el signo de acentúa nuestro brillo personal, nuestra capacidad creativa y nuestra posibilidad de organizarnos mejor. Los días 17, 18 y 19 por la mañana , la Luna en Virgo acentúa nuestra necesidad de hacer una pausa, organizar nuestras cuestiones cotidianas y mejorar nuestra salud.

, la en acentúa nuestra necesidad de hacer una pausa, organizar nuestras cuestiones cotidianas y mejorar nuestra salud. Los días 19 por la tarde y 20 la Luna en Libra acentúa una energía de equilibrio, de ser justos y nos da oportunidad de poder realizar varias tareas a la vez.

En Mercurio retrógrado hay ciertas cosas qué conviene evitar para no complicarse.

A qué se conoce como Mercurio Retrógrado en la astrología

Con una frecuencia aproximada de una vez cada cuatro meses, Mercurio retrógrado es el término utilizado para describir un fenómeno en el que el planeta más cercano al Sol parece retroceder en su órbita desde la perspectiva de la Tierra. Este movimiento es una ilusión visual debido a la diferencia en las velocidades orbitales relativas de la Tierra y el planeta en cuestión.

La energía de este tránsito suele generar nostalgia o la necesidad de cerrar etapas inconclusas. De esta manera, surge el impulso de reenviar mensajes, buscar explicaciones o retomar contactos. Sin embargo, los reencuentros que se dan durante este período no siempre significan segundas oportunidades. En muchos casos, son una forma simbólica de sanar o comprender por qué algo terminó.

A menudo, este fenómeno se asocia con confusión y desajustes en la comunicación. Durante Mercurio Retrógrado, los astrólogos aconsejan tener cuidado con la toma de decisiones importantes, ya que la energía puede llevar a malentendidos y errores. Estos períodos son propicios para la introspección, la revisión y la resolución de asuntos pendientes. Es un momento ideal para reflexionar sobre el pasado y resolver conflictos sin cerrar capítulos sin antes haberlos concluido adecuadamente.

El fenómeno de Mercurio retrógrado suele darse cada cuatro meses.

Cuándo será el próximo Mercurio Retrógrado y a qué signo afectará

En 2026, Mercurio Retrógrado ya recorrió Piscis, lo está haciendo en Cáncer y cerrará el año en Escorpio. En este caso, se dio en tres signos profundamente emocionales e intuitivos. La próxima fecha a tener en cuenta es del 24 de octubre al 13 de noviembre, cuando el último Mercurio Retrógrado del año tenga lugar en Escorpio, signo de transformación, secretos e intensidad emocional.

Este tránsito es el más profundo y confrontativo de los tres, propiciando las palabras que hieren, los celos y sospechas, los conflictos de poder y la necesidad de control. Lo ideal será examinar los propios patrones emocionales en lugar de investigar a los demás. También se recomienda romper hábitos tóxicos y cerrar ciclos antes de 2027.

Mercurio Retrógrado suele ser un período de nostalgia, confusión y desajustes en la comunicación.

Claves para atravesar Mercurio Retrógrado sin conflictos

En lugar de temer a Mercurio Retrógrado, se puede aprovechar su energía introspectiva. Es un momento para corregir, no para improvisar. Para evitar problemas en el amor y el trabajo durante este período, la estrategia es simple: