Se vino Mercurio retrógrado y estos son los 4 signos que más lo van a padecer: cómo armarse

Según lo afirman los expertos en astrología , estos 4 signos van a sentir fuertemente el Mercurio retrógrado en Cáncer . ¿Quiénes son?

Se vino Mercurio retrógrado y estos son los 4 signos que más lo van a padecer

Según sostiene la astrología , el fenómeno de Mercurio retrógrado , un fenómeno astronómico por el que el planeta más pequeño del Sistema Solar pareciera moverse en la dirección opuesta a su trayectoria natural, puede afectar a todos los signos del zodíaco . Con Mercurio retrógrado en Cáncer a pleno, ¿cuáles son los 4 signos que más lo van a sentir?

Lo cierto es que el fenómeno de Mercurio retrógrado ocurre entre tres y cuatro veces por año y se prolonga en cada ocasión a lo largo de tres semanas. Entre el 29 de junio y el 24 de julio de 2026 estaremos en Mercurio retrógrado en Cáncer .

Los 4 signos del zodíaco que más van a sentir el Mercurio retrógrado en Cáncer son Cáncer; Capricornio; Aries y Libra.

Entre el 29 de junio y el 24 de julio de 2026 estaremos en Mercurio retrógrado en Cáncer.

Es así como la segunda retrogradación de Mercurio del 2026 presenta una singularidad: tiene lugar íntegramente en Cáncer, sin cambiar de signo, y arranca al lado de Júpiter, el planeta de la abundancia, que está en los últimos grados cancerianos antes de cambiar a Leo por el próximo año.

Este encuentro amplifica todo lo vivido a lo largo del último año e incluye emociones guardadas como la nostalgia, los temas familiares y diversos sentimientos que quedaron archivados.

Cómo afecta este Mercurio retrógrado a Cáncer; Capricornio; Aries y Libra

Cáncer : la energía les pide a los cancerianos que revisen la historia que se narran sobre ellos mismos y sobre sus vínculos familiares. Así, es posible que regresen versiones suyas del pasado o bien personas que los conocieron en otra etapa para que de ese modo les den un cierre. Lo cierto es que con Júpiter ya por avanzar a Leo, es una gran ocasión para reescribir su propia narrativa con fe y amor propio. Lo ideal es que se tomen el tiempo de vivir estas emociones antes de salir a decir nada.

: la energía les pide a los que revisen la historia que se narran sobre ellos mismos y sobre sus vínculos familiares. Así, es posible que regresen versiones suyas del pasado o bien personas que los conocieron en otra etapa para que de ese modo les den un cierre. Lo cierto es que con Júpiter ya por avanzar a Leo, es una gran ocasión para reescribir su propia narrativa con fe y amor propio. Lo ideal es que se tomen el tiempo de vivir estas emociones antes de salir a decir nada. En el caso de Capricornio durante este Mercurio retrógrado la clave estará en sus vínculos: pareja, afectos, socios o acuerdos destacados. Así, puede ocurrir que los capricornianos se encuentren de frente con problemas de comunicación que venían evitando. Un dato clave: no es un período para tomar decisiones definitivas en ningún ámbito, sino más bien para observar qué dinámicas se repiten para identificarlas. En lo afectivo, lo importante radica en escuchar menos al deber ser y más lo que les dice su corazón sobre quiénes quieren tener a tu lado.

capricornio.jpg Capricornio es uno de los 4 signos del zodíaco que más van a sentir el Mercurio retrógrado en Cáncer.