Mercurio Retrógrado 2026: así le irá a cada signo, según las predicciones de Jimena La Torre

Este tránsito tendrá lugar hasta el 20 de marzo, afectando principalmente a uno de los signos del zodíaco . Cómo impactará en los demás signos, según la famosa astróloga.

El primer Mercurio retrógrado de 2026 ya está entre nosotros . Este fenómeno de la astrología , que comenzó el 26 de febrero y se extenderá hasta el 20 de marzo, marcará un giro más profundo y silencioso. Aunque suele encender alarmas al asociarse con cambios , la astróloga Jimena La Torre afirmó que no debe vivirse con temor, sino con conciencia .

Durante Mercurio retrógrado , los astrólogos aconsejan tener cuidado con la toma de decisiones importantes , ya que la energía puede llevar a malentendidos y errores. Estos períodos son propicios para la introspección, la revisión y la resolución de asuntos pendientes. Es un momento ideal para reflexionar sobre el pasado y resolver conflictos que no habían sido cerrados adecuadamente.

El primer Mercurio Rretrógrado del año ya se encuentra transitando Piscis , trayendo una profunda carga emocional , reviviendo temas del pasado, sensibilidades y la necesidad de transformar lo no resuelto. Sin embargo, esto no significa que los demás integrantes del horóscopo occidental estén a salvo. A continuación, las predicciones de Jimena La Torre para los otros signos:

Aries : su consigna será bajar un cambio. La impulsividad habitual puede jugar en contra si no se canaliza con madurez. La energía disponible favorece consolidar proyectos ya iniciados, siempre que se actúe con paciencia. Más hechos y menos promesas será la clave para avanzar con seguridad.

: su consigna será bajar un cambio. La impulsividad habitual puede jugar en contra si no se canaliza con madurez. La energía disponible favorece consolidar proyectos ya iniciados, siempre que se actúe con paciencia. Más hechos y menos promesas será la clave para avanzar con seguridad. Tauro: con la Luna transitando por su signo en estos días, recibe una cuota extra de estabilidad. La energía apunta a ordenar emociones y disfrutar de pequeños placeres. Es una etapa fértil para proyectos personales y afectivos. Permitirse disfrutar sin culpa puede abrir puertas inesperadas.

Jimena La torre 2.jpg La astróloga Jimena La Torre dio su predicción para todos los signos en este Mercurio Retrógrado.

Géminis : regido por Mercurio, sentirá con fuerza este tránsito. La recomendación es clara: escuchar antes de hablar. Si logra prestar atención a su entorno, encontrará el momento adecuado para expresar ideas con equilibrio. La prudencia será su mejor herramienta para evitar malentendidos.

: regido por Mercurio, sentirá con fuerza este tránsito. La recomendación es clara: escuchar antes de hablar. Si logra prestar atención a su entorno, encontrará el momento adecuado para expresar ideas con equilibrio. La prudencia será su mejor herramienta para evitar malentendidos. Cáncer : el clima astral favorece la armonía emocional. Es un buen momento para refugiarse en el hogar y fortalecer vínculos cercanos. Compartir tiempo con seres queridos aportará serenidad y bienestar. La sensibilidad canceriana encontrará contención y alegría en lo cotidiano.

: el clima astral favorece la armonía emocional. Es un buen momento para refugiarse en el hogar y fortalecer vínculos cercanos. Compartir tiempo con seres queridos aportará serenidad y bienestar. La sensibilidad canceriana encontrará contención y alegría en lo cotidiano. Leo : la Luna creciente exige constancia. Su brillo natural deberá apoyarse en disciplina, especialmente en el ámbito laboral. No es tiempo de forzar resultados, sino de sostener esfuerzos con determinación. La paciencia será clave para superar obstáculos.

: la Luna creciente exige constancia. Su brillo natural deberá apoyarse en disciplina, especialmente en el ámbito laboral. No es tiempo de forzar resultados, sino de sostener esfuerzos con determinación. La paciencia será clave para superar obstáculos. Virgo : como signo de tierra, recibe un impulso positivo cuando la Luna transita por Tauro. Se vislumbran oportunidades económicas y mayor estabilidad material. Ordenar prioridades y planificar con detalle permitirá capitalizar esta etapa.

: como signo de tierra, recibe un impulso positivo cuando la Luna transita por Tauro. Se vislumbran oportunidades económicas y mayor estabilidad material. Ordenar prioridades y planificar con detalle permitirá capitalizar esta etapa. Libra : los vínculos ocuparán el centro de la escena. Será necesario profundizar relaciones y dejar atrás superficialidades. Elegir con conciencia qué lazos fortalecer aportará paz y equilibrio emocional.

: los vínculos ocuparán el centro de la escena. Será necesario profundizar relaciones y dejar atrás superficialidades. Elegir con conciencia qué lazos fortalecer aportará paz y equilibrio emocional. Escorpio : aunque la intensidad estará presente, también se abre un camino de esperanza. Es tiempo de confiar en procesos internos de sanación y soltar la necesidad de control absoluto. La transformación vendrá desde adentro.

: aunque la intensidad estará presente, también se abre un camino de esperanza. Es tiempo de confiar en procesos internos de sanación y soltar la necesidad de control absoluto. La transformación vendrá desde adentro. Sagitario : la expansión característica del signo se verá reemplazada por una etapa de trabajo minucioso. La dedicación a los detalles permitirá concretar planes de manera sólida. No habrá atajos, pero sí resultados firmes.

: la expansión característica del signo se verá reemplazada por una etapa de trabajo minucioso. La dedicación a los detalles permitirá concretar planes de manera sólida. No habrá atajos, pero sí resultados firmes. Capricornio : semana productiva y con logros visibles. Es momento de cerrar ciclos con madurez y evaluar próximos pasos. Incluso podrían surgir oportunidades de viaje o expansión profesional.

: semana productiva y con logros visibles. Es momento de cerrar ciclos con madurez y evaluar próximos pasos. Incluso podrían surgir oportunidades de viaje o expansión profesional. Acuario : las ideas fluyen, pero el exceso mental puede generar agotamiento. Encontrar equilibrio entre proyectos y descanso será fundamental. El silencio y la introspección ayudarán a ordenar pensamientos.

: las ideas fluyen, pero el exceso mental puede generar agotamiento. Encontrar equilibrio entre proyectos y descanso será fundamental. El silencio y la introspección ayudarán a ordenar pensamientos. Piscis: con Mercurio retrógrado en su signo, vivirá el tránsito de manera profunda. La protección vendrá de lo espiritual y de las tradiciones que brindan seguridad. Conectar con lo auténtico y apoyarse en personas de confianza fortalecerá su sensibilidad.

mercurio retrógrado.jfif Este tránsito suele generar nostalgia, confusión o la necesidad de cerrar etapas inconclusas.

A qué se conoce como Mercurio Retrógrado en la astrología

Con una frecuencia aproximada de una vez cada cuatro meses, Mercurio retrógrado es el término utilizado para describir un fenómeno en el que el planeta más cercano al Sol parece retroceder en su órbita desde la perspectiva de la Tierra. Este movimiento es una ilusión visual debido a la diferencia en las velocidades orbitales relativas de la Tierra y el planeta en cuestión.

La energía de este tránsito suele generar nostalgia, confusión o la necesidad de cerrar etapas inconclusas. De esta manera, surge el impulso de reenviar mensajes, buscar explicaciones o retomar contactos. Sin embargo, los reencuentros que se dan durante este período no siempre significan segundas oportunidades. En muchos casos, son una forma simbólica de sanar o comprender por qué algo terminó.