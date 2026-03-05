Mercurio retrógrado y el regreso de los ex: cómo enfrentarlos sin confundirse

En la astrología , este tránsito está asociado con la revisión del pasado , por lo que no es casual que aparezcan vínculos que ya perecían cerrados.

Para aquellos que siguen las energías astrológicas , Mercurio Retrógrado es un evento crucial . Este tránsito, que comenzó el 26 de febrero y se extenderá hasta el 20 de marzo, puede influir en las relaciones personales. Y al asociarse a la revisión del pasado , es probable que a lo largo de su duración aparezcan exparejas o se reactiven vínculos ya terminados.

Primero hay que entender a qué se denomina Mercurio Retrógrado en la astrología . Este término es utilizado para describir un fenómeno en el que el planeta más cercano al Sol parece retroceder en su órbita desde la perspectiva de la Tierra.

Este movimiento es una ilusión visual debido a la diferencia en las velocidades orbitales relativas de la Tierra y el planeta en cuestión. A menudo, se asocia con confusión y desajustes en la comunicación.

Estos períodos, que se dan aproximadamente cada cuatro meses, son propicios para la introspección, la revisión y la resolución de asuntos pendientes. Es un momento ideal para reflexionar sobre el pasado, resolver conflictos y cerrar capítulos que no habían concluido adecuadamente.

mercurio-retrógrado.jpg En 2026, Mercurio Retrógrado afectará a tres signos de agua: Piscis, Cáncer y Escorpio.

Cómo afecta Mercurio Retrógrado a las relaciones que parecían cerradas y cómo superarlo

La energía de este tránsito suele generar nostalgia, confusión o la necesidad de cerrar etapas inconclusas. De esta manera, surge el impulso de reenviar mensajes, buscar explicaciones o retomar contactos. Sin embargo, los reencuentros que se dan durante este período no siempre significan segundas oportunidades. En muchos casos, son una forma simbólica de sanar o comprender por qué algo terminó.

Según los astrólogos, este tránsito no trae amores nuevos, sino que busca resolver lo pendiente. También puede generar malentendidos en parejas actuales, por lo que se recomienda evitar discusiones impulsivas y priorizar el diálogo claro. Tampoco es un fenómeno 100% negativo, ya que puede ser una oportunidad para cerrar capítulos con madurez y elegir vínculos más conscientes. La clave está en no dejarse llevar por la nostalgia, sino en aprovechar la energía del cosmos para sanar.

Para transitarlo sin complicaciones, los profesionales recomiendan escuchar más y reaccionar menos. Es un buen momento para revisar patrones afectivos, perdonar, soltar y entender qué relaciones aportan y cuáles solo traen confusión. Si un ex aparece, el consejo es no tomar decisiones definitivas hasta que Mercurio vuelva a estar directo.

Jimena La Torre mercurio retrogrado 2.jpg En Mercurio retrógrado hay ciertas cosas qué conviene evitar para no complicar vínculos, contratos ni decisiones importantes.

Cuándo serán los próximos Mercurio Retrógrado de 2026

A lo largo del año, este evento recorrerá tres signos, todos de agua y profundamente emocionales e intuitivos. Actualmente lo está haciendo en Piscis y luego seguirán Cáncer y Escorpio. Estas son las fechas a tener en cuenta para lo que resta de 2026:

Del 29 de junio al 23 de julio de 2026: el segundo período ocurrirá bajo la influencia de Cáncer, signo vinculado a la familia, el hogar y las emociones profundas. En este Mercurio Retrogrado, pueden reaparecer conflictos emocionales no resueltos, especialmente dentro de la familia o la pareja. Será una etapa propensa a discusiones familiares, sensibilidad extrema, malos entendidos emocionales y recuerdos del pasado. Es preferible no convertir los pequeños desacuerdos en grandes dramas y evitar reaccionar desde la herida. Escuchar y tener empatía ayudará a fortalecer vínculos en lugar de romperlos.

Del 24 de octubre al 13 de noviembre de 2026: el último Mercurio retrógrado del año tendrá lugar en Escorpio, signo de transformación, secretos e intensidad emocional. Este tránsito es el más profundo y confrontativo de los tres, propiciando las palabras que hieren, los celos y sospechas, los conflictos de poder y la necesidad de control. Lo ideal será examinar los propios patrones emocionales en lugar de investigar a los demás. También se recomienda romper hábitos tóxicos y cerrar ciclos antes de 2027.