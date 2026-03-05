Esta tendencia vuelve a imponerse en el mundo: cómo armar tus looks con los jeans bootcut

Esta prenda, clásica de los 90 y principios de los 2000, vuelve a imponerse en el mundo de la moda por su comodidad y versatilidad. Cómo combinarla.

El mundo de la moda es cíclico , recuperando y actualizando prendas que parecían en el olvido. Y el regreso de los jeans bootcut lo demuestra. Tras años resignado en los placares, este pantalón volvió con todo para dominar TikTok, el street style y las colecciones 2026 con sus looks , convirtiéndose en una de las siluetas favoritas del momento.

Lejos de ser una simple recuperación nostálgica de los 90 y principios de los 2000, su vuelta responde a una confluencia de factores : la búsqueda de comodidad sin renunciar al estilo , la reinterpretación de siluetas clásicas por parte de diseñadores contemporáneos y un movimiento general hacia piezas versátiles y sostenibles.

Los jeans bootcut se caracterizan por una pernera recta que se ensancha ligeramente a partir de la rodilla hasta el borde del bajo, creando una apertura sutil que permite que la prenda caiga sobre la parte superior de las botas. De ahí viene su nombre bootcut: “corte para botas” . A diferencia de los jeans acampanados o flare, su abertura es más contenida, ofreciendo una silueta proporcionada que alarga la pierna sin ser excesivamente dramática.

Tradicionalmente fabricados en mezclilla rígida o con un punto moderado de elasticidad, hoy se lo encuentra en múltiples lavados, grises y negros, y en versiones con detalle rasgado, dobladillos crudos o costuras decorativas. Su cintura puede ser alta, media o baja; sin embargo, la variante de tiro alto ha cobrado protagonismo en las colecciones recientes por su favorecedor efecto sobre la figura y su capacidad para combinar con prendas cropped.

Qué ventajas ofrecen los jeans bootcut

Una de las principales razones de la popularidad de esta prenda es su capacidad para adaptarse a distintos estilos y contextos. Funcionan igual de bien en un look casual de día como en una propuesta más arreglada para la noche, dependiendo de las piezas con las que se combinen. También se complementan bien con distintos tipos de calzados. Originalmente pensados para llevar con botas, su forma lo vuelve compatible con botas, botines, zapatillas e incluso sandalias, según el clima y la intención del look.

Además, favorece a todas las siluetas. El diseño que se estrecha en la parte superior y se abre ligeramente en el bajo ayuda a equilibrar las proporciones. Al alargar visualmente la pierna, resultan especialmente favorecedores para quienes buscan una apariencia más estilizada sin recurrir a prendas extremadamente ajustadas.

Comparados con otros modelos de jeans, los bootcut suelen ofrecer mayor libertad de movimiento, especialmente en el tobillo y la pantorrilla. Las mezclas contemporáneas con elastano o fibras técnicas aumentan la comodidad sin perder estructura.

Alternativas de look utilizando jeans bootcut

Estos son algunos de los looks que más se verán este año utilizando jeans bootcut: