Adiós a esta prenda de jean, no hay que usarla este verano: ya quedó fuera de moda

Supo ser tendencia, pero esta temporada será desplazada por una opción que brinda un estilo más fresco, femenino y sofisticado.

La prenda de jean que no hay que usar este verano: ya quedó fuera de moda

El mundo de la moda es versátil, cambiante y dinámico. Y lo que fue tendencia un año puede no serlo en otro , en base a nuevos gustos, influencias culturales y de celebridades y propuestas de los diseñadores. En ese sentido, una prenda que dominó veranos anteriores , pero ya no será así en el 2026 es la pollera de jean.

Esa tendencia ya parece haber quedado en el pasado , dando paso a un estilo más fresco, femenino y dinámico : las faldas con volados. Su popularidad responde a la necesidad de contar con prendas que aporten frescura y alegría a los looks diarios , y su movimiento y volumen suman un toque de frescura y sofisticación que es difícil de lograr con prendas más ajustadas o rígidas.

Durante la última década, las polleras de jeans ocuparon un lugar privilegiado en la moda urbana y casual . Su versatilidad, durabilidad y estilo desenfadado las convirtieron en la opción predilecta para quienes buscaban comodidad sin sacrificar estilo. Además, la posibilidad de c ombinarlas con diferentes accesorios las hicieron indispensables en el armario de muchas mujeres.

Sin embargo, en los últimos años, las nuevas tendencias se inclinaron por estilos más ligeros, femeninos y delicados, alejándose del look más rudo y casual que caracteriza a los jeans. La moda actual apuesta por prendas que reflejen frescura y movimiento, cualidades que no siempre se ven en estas polleras, que además pueden resultar rígidas y menos cómodas en climas cálidos o húmedos.

pollera La pollera de jean aporta un toque rudo, cuando en la moda actual busca prendas más femeninas. Pinterest

Por otro lado, las celebridades y las influencers que marcan tendencia en las redes están apostando por estilos que muestran una mayor feminidad y ligereza, dejando en el olvido a las polleras de denim en favor de faldas de otros materiales, con cortes diferentes y detalles que aportan volumen y movimiento, como los volados.

Aunque icónicas y funcionales, las polleras de jeans están quedando relegadas en las tiendas y en la preferencia de un público que busca prendas más modernas y adaptables a las tendencias actuales.

Las faldas con volados, la nueva moda para el verano

Esta prenda irrumpió en la escena fashionista como la nueva estrella para esta temporada. Su popularidad se debe a varias razones, entre ellas, su carácter versátil, su estilo romántico y su capacidad para adaptarse a distintos looks, desde los más casuales hasta los más elegantes.

faldas Las faldas con bolados se adaptan a distintos estilos y son ideales para el verano. Pinterest

Una de las principales ventajas es que aporta volumen y movimiento, despertando un aire de dinamismo y feminidad que hace que cualquier outfit se vea más vivo y alegre. Este detalle ayuda a realzar la silueta, ofreciendo un efecto visual más favorecedor y elegante. Los volados en las faldas también permiten jugar con diferentes estilos, desde los más sencillos y minimalistas hasta los más elaborados y pomposos, según la ocasión.

Además, las faldas con volados están confeccionadas en diversos materiales, desde tejidos ligeros hasta telas más estructuradas, lo que las hace aptas para distintas temperaturas y estilos de vida. El lino, el algodón, la gasa y las mezclas sintéticas son algunas de las opciones en las que predominan estas prendas, logrando que sean perfectas para el verano, en donde la comodidad y la frescura son primordiales.

Una prenda versátil que va con todos los looks en cualquier momento del día

Desde el punto de vista fashionista, estas faldas permiten combinarse con camisetas básicas, tops con volantes, blusas de encaje o incluso cropped tops, logrando diferentes looks que reflejan modernidad y feminidad. También son ideales para crear outfits bohemios, románticos o incluso más urbanos, dependiendo de los accesorios y calzado escogidos.

falda bolado Las faldas con bolados aportan frescura y alegría a los looks diarios.

Se pueden usar en cualquier ocasión y en todo momento del día. Por ejemplo, durante la tarde, funcionan muy bien con prendas simples y cómodas. Una opción clásica es combinarlas con una remera básica y zapatillas urbanas, ideal para un look fresco y sin esfuerzo. Las musculosas de algodón o los tops de punto también acompañan bien este tipo pollera.

Para un look nocturno, la falda con volados puede transformarse en la protagonista del outfit. Combinada con un body escotado, un top lencero o un diseño satinado, gana un toque más sofisticado. Las sandalias de taco fino, los stilettos o los borcegos con plataforma ayudan a estilizar la silueta y elevar el look.