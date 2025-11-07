Temporal en Neuquén: tras un breve respiro, vuelve la alerta por tormenta para el fin de semana

El Director Provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, dio detalles del impacto del temporal de lluvia, granizo y viento de este jueves. Las condiciones se repetirán el sábado y domingo.

La provincia de Neuquén atravesó una jornada compleja por el temporal que afectó a la región en las últimas 12 horas . Después de un evento climático difícil, con viento, lluvia, torbellinos y caída de granizo , desde Defensa Civil aseguraron que se pudieron controlar los 14 focos de incendio y que todas las rutas están transitables con precaución, mientras aguardan por u na leve mejora en las condiciones climáticas.

El Director Provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, dio detalles del impacto que tuvo el temporal de lluvia, viento y granizo de este jueves en la provincia. En diálogo con LU5, aclaró que el ingreso de un frente de aire cálido y húmedo se tradujo en tormentas convectivas que ocasionaron daños en distintos puntos de Neuquén, con caída de granizo que afectó zonas de cultivos y al menos 14 focos de incendios, que ya fueron controlados.

"Tuvimos 14 focos de incendio y todos fueron controlados. Tuvimos 9 en jurisdicciones de provincia y 5 en Parque Nacional Lanín, pudimos trabajar con medios aéreos en la ventana climática de la mañana, y con medios terrestres durante todo el día", detalló.

ON - Lluvia (2) Omar Novoa

Aclaró que se registró "mucho granizo en Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul, y luego se trasladó en forma de lluvia hasta Paso Aguerre, El Sauce, Picún Leufú". Señaló que la lluvia siguió luego en El Chocón y se registró en Neuquén capital alrededor de las 8 de la noche.

Sin embargo, uno de los daños más serios se presentó entre El Chañar y Añelo. En esta zona, la caída de granizo duró menos de cinco minutos, pero se reportó como extremadamente agresiva. Los informes indican que ocasionó serios perjuicios, especialmente porque impactó en un sector de chacras con muchas plantaciones.

Los torbellinos en el interior neuquino

Además de la lluvia fuerte y el granizo, se registraron torbellinos de tierra y "embudos de aire", fenómenos que, aunque de menor escala que un tornado clásico, causan daños importantes.

En Barrancas, se documentó un torbellino de tierra. Cruz explicó que se trata de una columna de aire similar a un tornado, pero sin alcanzar toda su fuerza, y que causó daños en la localidad. Los bomberos y la policía informaron de la voladura de chapas en distintas viviendas. En un domicilio se produjo la voladura casi completa de un techo, aunque afortunadamente no hubo daños a personas.

El torbellino afectó a cuatro establecimientos: tres locales comerciales y una vivienda particular. Además, afectó a una línea de alta tensión de la empresa provincial de energía (EPEN), aunque el problema se resolvió rápidamente. El municipio de Barrancas tomó intervención inmediata para realizar las reparaciones necesarias en las zonas perjudicadas.

ON - Lluvia (5) Omar Novoa

El temporal también se tradujo en eventos de viento severo cerca de Rincón de los Sauces y Añelo, en sectores de pozos petroleros. El funcionario detalló que se observaron en el cielo "embudos de aire", que se asemejan a tornados que permanecen en el aire. Los informes indican que uno de estos embudos tocó la superficie. Aunque es poco común que toquen tierra, este evento causó daños en un tanque en un yacimiento. Cruz resumió la jornada como un "combo bastante importante" que incluyó granizo, viento fuerte, lluvias intensas y actividad eléctrica.

Pese a la complejidad de las condiciones climáticas, las rutas de la provincia se mantienen transitables, aunque las autoridades solicitan transitar con máxima precaución debido a la inestabilidad residual del temporal del jueves. Actualmente, se reporta una neblina muy escasa, principalmente sobre algunos sectores de la zona sur de la provincia de Neuquén.

Cómo sigue el tiempo en Neuquén

Cruz aclaró que si bien se esperan algunas lluvias esporádicas, especialmente en las zonas centro y sur, sólo serán precipitaciones débiles. En Neuquén Capital y Confluencia, se prevé un periodo de inestabilidad débil hacia la media mañana y el mediodía. Además, se espera un aumento de las temperaturas durante el día.

ON - Lluvia (3) Omar Novoa

Sin embargo, la alerta meteorológica persiste, por lo que las mejoras climáticas serán breves. Carlos Cruz indicó que, a partir del día sábado, domingo e inclusive el lunes, se espera el ingreso de nuevas tormentas.La inestabilidad será similar a la experimentada en los días previos. El ingreso de aire cálido y húmedo persistirá, lo que favorecerá la formación de tormentas. La inestabilidad comenzará a registrarse probablemente a partir del mediodía del sábado.

e esperan lluvias de variada intensidad, la posibilidad de caída de granizo, y una alta probabilidad de actividad eléctrica en casi toda la provincia. Aunque el núcleo de las tormentas se ha disipado en comparación con lo que se veía el día anterior, la intensidad sigue siendo considerable, lo que obliga a la población a tomar la máxima precaución ante el riesgo de nuevas afectaciones por viento y granizo. Las autoridades instan a la población a mantenerse atenta a los reportes oficiales, ya que el fin de semana será de marcada inestabilidad