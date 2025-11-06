Alerta naranja por fuertes lluvias, tormenta eléctrica y vientos de casi 100 km/h

Advierte sobre un fuerte temporal con abundante caída de agua en numerosas provincias. Cuáles serán las más afectadas.

Las alertas se extenderán por varios días en casi la mitad del país.

La segunda parte de la semana sigue estando marcada por la inestabilidad climática, y en las últimas horas se emitieron varias alertas meteorológicas que afectarán a casi la mitad del país.

Según precisó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves están vigentes distintas alertas de nivel amarillo y naranja , todas por fuertes tormentas y lluvias con posible caída de granizo, e intensos vientos.

El organismo nacional detalló que se trata de fenómenos meteorológicos que pueden ser “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

A qué zonas afectará las alertas por tormentas

Las provincias donde rige la alerta amarillo serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo".

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En particular, para el norte del litoral se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Las zonas afectadas son el extremo oeste de Buenos Aires, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Fe y Santiago del Estero.

tormenta Un total de 10 provincias estarán afectadas este jueves por las alertas del SMN.

Alerta naranja: en qué provincias impactará

Por otro lado, el SMN indicó que las provincias de Córdoba, San Luis y Mendoza se eleva al nivel naranja. El SMN informó que “el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo granizo y ráfagas mayores a los 90 km/h".

En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

mapa_alertas (6)

En este contexto, el organismo brindó una seria de recomendaciones:

-No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

-Evitá actividades al aire libre.

-No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

-Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

-Estate atento ante la posible caída de granizo.

-Informate por las autoridades.

-Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

¿Cuándo comienzan las tormentas en Neuquén y hasta cuándo se extenderán?

Un sistema de tormentas ingresó en la noche de este miércoles a gran parte de la región norte y centro de Neuquén, incluyendo el Alto Valle, Centenario, Plottier y la Confluencia.

De acuerdo con el reporte emitido, el fenómeno implica lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento, en algunos casos acompañadas por caída de granizo.

Lluvia (9) Las lluvias llegaron después de mucho tiempo a Neuquén el fin de semana. Maria Isabel sanchez

Las precipitaciones más intensas se esperan en el centro y norte provincial, abarcando zonas como Añelo, Rincón de los Sauces, Zapala y Chos Malal.

En el sur de la provincia, las lluvias serán más dispersas, aunque también podrían registrarse chaparrones y ráfagas moderadas hacia la noche. En tanto, en el Alto Valle y la zona de la Confluencia, el pasaje del frente frío provocará tormentas con alta intensidad eléctrica.

Según el pronóstico extendido del SMN, el mal tiempo continuará hasta el viernes en el Alto Valle y hasta el sábado en el resto de la provincia. Recién hacia el domingo se prevé un leve cambio en el patrón atmosférico, con nubosidad variable en el resto de la provincia.