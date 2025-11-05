Alerta amarilla en Neuquén: ¿Cuándo comienzan las tormentas y hasta cuándo se extenderán?

El SMN emitió una alerta para toda la región, en la cual se espera abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo. La Provincia monitorea la situación.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta amarilla por tormentas para las próximas horas en Neuquén. Ante esto, el gobierno de la provincia ya se encuentra trabajando para asistir a la población. Enterate cuáles son las zonas más afectadas, cuándo comenzarán las primeras precipitaciones y hasta cuando se extenderán .

Desde la Dirección Provincial de Protección Civil -dependiente de la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo- se está monitoreando la situación y se pidió a la población extremar los recaudos.

Carlos Cruz , director provincial de Protección Civil , explicó que “el ingreso de aire cálido y húmedo a la provincia aumenta la inestabilidad, con formación de tormentas con amplias probabilidades de desarrollo convectivo y de descargas eléctricas”. Precisó que esto rige a partir de esta noche hasta mañana jueves, al menos.

Estas condiciones pueden desarrollar actividad eléctrica frecuente, ráfagas entre valores de 40 a 60 kilómetros por hora, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo.

Basándose en la información suministrada por el SMN, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y registros propios del área técnica tanto de Protección Civil como del sistema provincial de manejo del fuego, “estas condiciones se pueden dar en lugares puntuales del Alto Neuquén, la región del Pehuén, los Lagos del Sur, región del Limay, la Comarca Petrolera, Confluencia y Vaca Muerta”, acotó Cruz.

Cuándo comenzarán las tormentas

De acuerdo al SMN, un sistema de tormentas afectará a partir de la tarde de este miércoles a gran parte de la región norte y centro de Neuquén, incluyendo el Alto Valle, Centenario, Plottier y la Confluencia.

Alerta Amarilla por Lluvias SMN: Alerta Amarilla por lluvias- Inicio este miércoles.

De acuerdo con el reporte emitido, el fenómeno se extenderá durante las próximas horas con lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento, en algunos casos acompañadas por caída de granizo.

El frente de tormenta se desplazará de oeste a este durante el transcurso de la jornada. Las precipitaciones más intensas se esperan en el centro y norte provincial, abarcando zonas como Añelo, Rincón de los Sauces, Zapala y Chos Malal.

En el sur de la provincia, las lluvias serán más dispersas, aunque también podrían registrarse chaparrones y ráfagas moderadas hacia la noche. En tanto, en el Alto Valle y la zona de la Confluencia, el pasaje del frente frío provocará tormentas con alta intensidad eléctrica.

Alerta Amarilla por Lluvias jueves SMN: zonas afectadas por tormentas el jueves.

Hasta cuándo durarán las condiciones inestables

Según el pronóstico extendido del SMN, el mal tiempo continuará hasta el viernes en el Alto Valle y hasta el sábado en el resto de la provincia. Recién hacia el domingo se prevé un leve cambio en el patrón atmosférico, con nubosidad variable en el resto de la provincia.

A diferencia de otros eventos similares, este sistema no provocará un descenso marcado de temperatura.

Recomendaciones y monitoreo

Desde el SMN recordaron que rige el Sistema de Alerta Temprana (SAT) y recomendaron mantenerse atentos a las actualizaciones.

Pronostican posibles tormentas en el Alto Valle.

Se aconseja evitar circular durante los chaparrones, no refugiarse bajo árboles y asegurar elementos sueltos ante posibles ráfagas.

Los pronósticos oficiales pueden consultarse en www.smn.gov.ar o en los canales locales de Defensa Civil y Protección Ciudadana.

