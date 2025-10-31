Alerta por fuertes lluvias, tormenta eléctrica y vientos de casi 100 km/h

El SMN advirtió sobre el impacto de estos fenómenos. Se prevé precipitación acumulada de hasta 40 milímetros.

La inestabilidad climática sigue siendo una constante en estos meses de primavera. En las últimas horas, se publicó una advertencia sobre fuertes fenómenos que afectarán a varias provincias argentinas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió varias alertas de nivel amarillo para este viernes, por lluvias, tormentas y vientos fuertes ; y seguirá presente durante el fin de semana.

Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la alerta amarilla por tormentas afectará a San Luis, el norte de La Pampa y Mendoza, y el sur de Córdoba.

"El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, que podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ocasional granizo. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 40 milímetros", detalló el SMN.

mapa_alertas (2)

Alerta por vientos que podrían superar los 90 km/h

Asimismo, se emitió una alerta amarilla por vientos Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. “Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”, advirtieron.

Este fenómeno impactará en la zona norte de Mendoza y el este de San Juan.

Por otro lado, la otra alerta amarilla por vientos fuertes regirá en el norte de San Juan, el noroeste de Mendoza y la zona cordillerana de La Rioja, donde se esperan velocidades aproximadas de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

viento zonda Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, en seis provincias argentinas habrá vientos de hasta 90 km por hora.

Para el sábado se espera que estas condiciones se prolonguen a otras provincias. En el oeste y sur de Santa Cruz se esperan ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, mientras que el viento constante será de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

A esta provincia de la Patagonia se sumará Tierra del Fuego, en la que todo su territorio contará con idénticas condiciones durante toda la jornada, a partir de la mañana y se extenderá durante toda la jornada.

Las recomendaciones del SMN

Ante estas condiciones, desde el SMN realizaron una serie de recomendaciones para minimizar riesgos:

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Buscá un lugar seguro bajo techo.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales.

Cómo arranca el fin de semana en Neuquén

Este viernes comenzó con cielo cubierto y temperaturas templadas en la ciudad de Neuquén. Según el SMN, la jornada se mantendrá con nubosidad variable y una máxima de 23 grados, mientras que por la noche la mínima descenderá hasta los 10 °C.

Durante la mañana predominó un ambiente fresco, sin registros de lluvia y con vientos leves del sector oeste, de entre 10 y 20 kilómetros por hora. Hacia la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado, aunque sin probabilidad de precipitaciones, lo que garantiza estabilidad en las condiciones climáticas para el cierre de la semana laboral.

vientos fuertes.png Neuquén se verá afectada por una alerta amarilla por fuertes vientos.

Para el sábado 1 de noviembre, el SMN anticipa una mejora en el tiempo, con cielo mayormente despejado y una temperatura máxima cercana a los 27 grados. La mínima prevista será de 13 °C, con vientos moderados que podrían alcanzar los 25 km/h durante la tarde.

El ascenso térmico se deberá al ingreso de una masa de aire más cálida desde el norte patagónico, que favorecerá un ambiente más agradable en toda la zona del Alto Valle. No se esperan alertas ni cambios bruscos de temperatura, por lo que será una jornada ideal para actividades al aire libre.