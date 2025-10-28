Anticipan días de viento fuerte en Neuquén: hasta cuándo

El pronóstico prevé un ascenso de la temperatura tras una jornada fresca en la región. Los detalles para los próximos días.

Luego de un martes fresco, el pronóstico para Neuquén y la zona anticipa un paulatino ascenso de la temperatura y viento fuerte durante los próximos días.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC) pronosticó el ingreso en toda la región de aire del noreste, más cálido, con ascenso de la temperatura para los próximos días. Se registrará un descenso de la presión atmosférica. Desde el organismo interprovincial indicaron que habrá algunos períodos inestables en cordillera. Mientras que para el viernes y sábado se esperan períodos de viento del sudoeste con aire más frío en montaña.

Agregaron que “se mantendrá durante noviembre la alternancia de períodos cálidos estacionales con el ingreso de pulsos fríos desde el Atlántico y Pacífico sur”.

Viento (3).JPG Maria Isabel sanchez

Según la AIC, este miércoles el cielo estará mayormente cubierto con una mínima de 6 grados en horas de la noche y una máxima de 24 grados por la tarde. Habrá viento moderado con ráfagas de casi 40 kilómetros por hora.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que la mínima será de 8 grados en la madrugada del miércoles con viento entre 51 y 59 kilómetros por hora. Por la tarde la temperarura ascenderá a los 23 grados de máxima con viento entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. A la noche el viento mermará un poco y soplará hasta 31 kilómetros por hora bajo cun cielo mayormente nublado.

Viento y calor

La AIC pronosticó para el jueves cielo mayormente despejado y caluroso. La temperatura llegará a los 28 grados con viento leve. Ya en horas de la noche la temperatura descenderá a los 8 grados con viento de 35 kilómetros por hora y ráfagas de casi 60 kilómetros por hora.

De acuerdo al SMN, arrancará templada la jornada. Por la madrugada la temperatura estará en los 14 grados con viento leve del sector noreste y ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora. Por la mañana estará ligeramente nublado con una temperatura de 18 grados y veinto en descenso. En horas de la tarde el cielo estará ligeramente nublado y una temperatura que alcanzará los 27 grados. Y por la noche ascenderán las ráfagas de viento a casi 60 kilómetros por hora bajo un cielo ligeramente nublado.

ON - Calor (3).jpg Omar Novoa

Durante el viernes, sábado y domingo estará templado con viento moderado y ráfagas entre 50 y 60 kilómetros por hora. Mientras que recién el lunes mermará la intensidad del viento, pero la temperatura no superará los 22 grados en la región.