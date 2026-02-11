¿Sigue el viento en Neuquén? El pronóstico del tiempo para este miércoles

El martes se registraron ráfagas de hasta 95 km/h. Este miércoles ya no está vigente el alerta, pero el viento continuará.

Luego de una jornada con fuerte viento en Neuquén, que permaneció bajo alerta naranja, para este miércoles se prevé una merma en las ráfagas, aunque continuará presente. No hay alerta vigente , según la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitida a las 6.30, pero sí rige alerta amarillo por lluvia para un sector de la cordillera.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que el pasaje de un frente frío está provocando un marcado descenso de la temperatura en toda la región, acompañado de lluvias y nevadas en la zona cordillerana, así como períodos ventosos con ráfagas fuertes que afectarán especialmente al centro de la provincia de Neuquén.

Para este miércoles 11 de febrero , en la capital neuquina se espera un cielo mayormente cubierto y ventoso durante el día con una máxima de 22 grados, vientos del sudoeste a 55 kilómetros por hora y ráfagas de 71 kilómetros por hora , condiciones que darán paso a una noche parcialmente nublada con una temperatura de 6 grados y vientos del sudoeste a 43 kilómetros por hora con ráfagas de 57 kilómetros por hora.

Viento (8)

El jueves 12 de febrero se prevé una paulatina disminución del viento con un cielo despejado durante todo el día, registrando una máxima de 25 grados con vientos del sudoeste a 25 kilómetros por hora y ráfagas de 31 kilómetros por hora, seguido de una noche despejada con una temperatura de 8 grados y vientos del sudeste a 35 kilómetros por hora con ráfagas de 49 kilómetros por hora.

Hacia el viernes 13 de febrero las condiciones de buen tiempo persistirán con un cielo despejado y una máxima de 29 grados durante el día acompañada de vientos del noreste a 30 kilómetros por hora y ráfagas de 38 kilómetros por hora, mientras que por la noche el cielo estará mayormente despejado con una temperatura de 11 grados y vientos del noreste a 31 kilómetros por hora con ráfagas de 54 kilómetros por hora.

Viento (10)

El tiempo para el fin de semana en Neuquén

El fin de semana comenzará con un ascenso de la temperatura, presentándose el sábado 14 de febrero con cielo parcialmente nublado y una máxima de 32 grados durante el día con vientos del sudoeste a 28 kilómetros por hora y ráfagas de igual intensidad, finalizando la jornada con cielo despejado, una temperatura de 13 grados y vientos del sudoeste a 35 kilómetros por hora con ráfagas de 56 kilómetros por hora.

Finalmente, el domingo 15 de febrero se anticipa una jornada de sol radiante con una temperatura máxima de 33 grados y vientos de 30 kilómetros por hora con ráfagas de 37 kilómetros por hora. Por la noche, el cielo estará despejado y se prevé una temperatura de 12 grados, con vientos del sudoeste a 29 kilómetros por hora con ráfagas que alcanzarán los 49 kilómetros por hora.

Calor Ciudad Neuquen 290126 (7) Omar Novoa

Alerta por lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitó, este miércoles a las 6.30, alerta amarillo por lluvia para un sector de la cordillera.

Se trata de la zona comprendida por Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé y el alerta está vigente para esta tarde.

"El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local. En las zonas más elevadas, la precipitación podrá ser en forma de nieve, o lluvia y nieve mezclada", indicó el organismo nacional.