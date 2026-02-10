Alerta naranja por viento en Neuquén: desde cuándo se esperan las ráfagas, que pueden llegar a 100 km/h

Protección Civil advirtió en qué momento se dará el período más crítico, con precipitaciones, descenso de temperatura y posibles nevadas en zonas altas.

Se espera que las ráfagas superen los 100 km/h en gran parte de la provincia.

La provincia de Neuquén atraviesa una jornada marcada por una alerta naranja por viento , con ráfagas que podrían alcanzar o incluso superar los 100 kilómetros por hora . Las autoridades provinciales advirtieron sobre un escenario de riesgo, con precipitaciones en la región cordillerana, descenso de temperatura y la posibilidad de nevadas en cotas altas, y recomendaron suspender actividades al aire libre y evitar desplazamientos innecesarios.

Según explicó el director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por viento con valores sostenidos de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían oscilar entre los 80 y 100 km/h , en el Alto Valle, pero incluso se espera que supere esta velocidad en distintos sectores de la provincia. El funcionario indicó que el período más crítico comenzará a partir del mediodía y se intensificará durante la tarde y la noche, extendiéndose incluso a la madrugada del miércoles.

Cruz detalló que el fenómeno alcanzará prácticamente toda la provincia, con especial impacto en la franja norte, centro y sur, incluyendo la región de la Confluencia, la comarca petrolera, áreas de Vaca Muerta y la región del Limay . Además, se prevén precipitaciones en la región de los lagos, con lluvias y la posibilidad de neviscas en zonas de alta montaña.

De acuerdo con el director de Protección Civil, los mayores registros de ráfagas suelen concentrarse en la zona centro de la provincia. En particular, mencionó el área comprendida entre Zapala, el corredor de la ruta provincial 21 hacia El Huecú, la ruta nacional 40 y sectores cercanos a Chorriaca, donde históricamente se registran las velocidades más elevadas, que pueden superar los 115 o 120 km/h. No obstante, advirtió que durante esta jornada se prevén ráfagas superiores a los 80, 90 o incluso 100 km/h también en la Confluencia.

ON - Viento temporal (4).jpg Omar Novoa

El funcionario indicó que las condiciones más riesgosas se concentrarán durante la tarde y noche del martes, con el ingreso de un sistema frontal que provocará fuertes vientos, precipitaciones y descenso de temperatura. Para el miércoles se esperan vientos persistentes, aunque de menor intensidad, mientras que el jueves se prevé un mejoramiento de las condiciones meteorológicas, con temperaturas más bajas.

Hacia el sábado, en tanto, se anticipa un aumento notable de las temperaturas, con valores que podrían superar los 25 y 28 grados en gran parte de la provincia.

Medidas preventivas y suspensión de actividades

Cruz señaló que desde la Secretaría de Emergencia se trabaja en coordinación con municipios, referentes regionales y áreas de gobierno, y que se solicitó la suspensión de todas las actividades al aire libre a nivel local, regional y provincial. También se analiza la posible interrupción de los servicios de transporte de pasajeros nocturnos interprovinciales, como medida preventiva ante las condiciones adversas.

El funcionario remarcó que el evento meteorológico viene siendo monitoreado desde hace aproximadamente una semana y que las previsiones no han variado, por lo que consideró inminente el impacto de los vientos intensos durante la tarde, noche y madrugada del miércoles.

Alerta naranja por vientos

Recomendaciones a la comunidad

Desde Protección Civil reiteraron la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la evolución del fenómeno y el estado de las rutas y caminos. Entre las recomendaciones principales se encuentran evitar desplazamientos urbanos e interprovinciales si no son necesarios, suspender actividades al aire libre, no refugiarse bajo árboles o estructuras inestables, revisar techos y objetos sueltos en altura y evitar trabajos en altura durante el período de vientos fuertes.

Además, se aconsejó contar con linternas, velas y otros elementos de emergencia ante eventuales cortes de energía eléctrica, ya que las ráfagas intensas pueden afectar tendidos eléctricos y provocar interrupciones en el suministro.

Las autoridades provinciales indicaron que continuarán monitoreando la situación junto al Servicio Meteorológico Nacional y organismos locales, y recomendaron a la población extremar las precauciones durante las próximas horas, consideradas las más críticas del evento.

viento y calor

Importante tener en cuenta:

Evitá salir al momento del fenómeno.

Cerrá puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente.

Retirá o asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Conducí con precaución.

Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.

No enciendas fuego.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía

Los números a tener en cuenta durante estas condiciones: 100 de bomberos, 101 de policía, 103 de defensa civil y 107 de salud.