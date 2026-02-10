Se probó su participación en el homicidio de un municipal, pero la absolvieron: qué pasó

Tras múltiples reclamos, dos años de espera y mucho dolor, la familia del municipal asesinado Javier Charpentier aún no consigue justicia. Suyai Contreras, acusada en juicio como instigadora del crimen, fue absuelta, aunque los jueces consideraron que toda la prueba dio por probada su vinculación al hecho. Qué ocurrió.

Como consignó La Voz del Neuquén, el día lunes 9, el tribunal de juicio comunicó su veredicto luego de varios días de deliberación y, contrario a lo esperado, no fueron buenas noticias para la familia Charpentier. El presidente del tribunal, el magistrado Juan Pablo Balderrama , fue el encargado de leer la sentencia y aunque consideró acreditados todos los hechos que vinculan a Contreras con el homicidio de Charpentier, no coincidió con el rol que le endilgó la acusación.

Fue así que Balderrama y la jueza Carolina González resolvieron por mayoría absolver a la imputada . El primero detalló en su alocución la prueba que demuestra la vinculación de la mujer con el crimen; que incluyen escuchas de conversaciones con Matíaz Díaz y Alberto Pérez -ya condenados por el homicidio-, prueba de que la imputada analizó los movimientos de la víctima en días previos al hecho y evidencia que demuestra que Contreras contaba con ciertos recursos que puso a disposición de los dos hombres para llevar adelante el asesinato del municipal Javier Charpentier. “La señora Suyai Contreras era quien, de alguna manera, administraba o controlaba las armas”, sostuvo Balderrama.

javier charpentier.jpg

No obstante esto, los dos magistrados coincidieron que "la participacion que se demostró en juicio por parte de Suyai Contreras excede a la acusación por instigación". "Esta prueba que se produjo determina una situación distinta a la que es objeto de acusación”, resumió ante las partes y el público presente.

Balderrama explicó además que el deber de los jueces es resolver en base a los pedidos de las partes y por ello se estarían saliendo de su función si declararan la responsabilidad atribuyendo a Contreras un rol que no fue requerido por ninguna de las partes. Por ello, resolvieron absolver a la mujer. Tampoco se dio por probada la instigación del tiroteo contra Axel Charpentier en 2025.

La jueza Patricia Lúpica Cristo, tercer miembro del tribunal de juicio, fue quien falló en disidencia, considerando que se daban todos los elementos necesarios para condenar a Contreras como lo requirió el fiscal jefe Gastón Liotard y el querellante Raúl Cavalli.

La acusación podrá interponer un recurso de Impugnación para pedir que se revise la sentencia.

juicio suyai contreras Cutral Co Al Instante

Dolor y bronca

A la salida de la audiencia, la familia Charpentier se mostró dolida e indignada con el veredicto. Insistieron en que fueron víctimas de aprietes y amenazas de manera reiterada y reclamaron Justicia ante los medios locales.

"Nosotros queremos justicia por mi tío, que se levantaba todos los días a la 5 de la mañana. A las 5 de la mañana en punto se levantaba y se iba a laburar como todos los días… ayer (domingo 8) se cumplió dos años de que lo mataron, de que esta mujer lo mandó a matar a mi tío y ahora ya no está con nosotros, ya no puede estar presente acá, no se puede ni siquiera defender porque lo mataron por la espalda”, expresó una de las sobrinas del hombre asesinado.

Cutral Co Camara en todos los fueros (3).jpg fiscalia tribunales Claudio Espinoza

Una de las hijas de la víctima recordó: “Nos prendieron fuego la casa en el 2020, estando yo con mi hijo adentro. Nos prendieron fuego las ventanas del baño, las ventanas de la pieza y la cocina y la puerta”, apuntó. “Yo, como hija, siento miedo. A mí me vinieron a dejar acá antes de comenzar la audiencia y lo siguieron a mi marido".

"No sé si ustedes notaron la sonrisa cuando hablaban del sobreseimiento, o sea, una canalla. Yo creo en Dios y espero la justicia de Dios porque en la terrenal no creo", cerró.

El crimen del municipal

El 8 de febrero de 2024, entre las 6:45 y las 6:55, en la zona del cargadero municipal de Plaza Huincul —sector conocido como ex talleres de YPF—, Matías Emiliano Díaz interceptó a Charpentier cuando éste se retiraba del lugar a bordo de un camión Mercedes Benz. Armado con una pistola calibre 9 mm, realizó al menos 13 disparos, siete de los cuales impactaron en la víctima y le provocaron la muerte por un shock hemodinámico derivado de una lesión vascular en el cayado aórtico.

La teoría del caso sostiene que Díaz actuó por orden de Contreras, quien lo determinó a cometer el homicidio en el marco de un conflicto de larga data entre su entorno familiar y el de la víctima. Tras el ataque, Díaz huyó en un camión regador —propiedad de la imputada— conducido por Alberto Alejandro Pérez -condenado como cómplice. Por esto, tanto Díaz como Pérez ya fueron condenados a 10 años y 8 meses de prisión por su participación.

Tras el homicidio, la familia Charpentier apuntó contra la mujer desde el día 1, señalando a Contreras como la instigadora. A raíz de esto, en un intento por callar sus reclamos, la mujer habría también ordenado más ataques contra la familia, uno de los cuales se le imputó en el juicio.