María Corina Machado denunció que un dirigente opositor volvió a ser secuestrado: "Exigimos su liberación"

Se trata del ex diputado Juan Pablo Guanipa, quien se encontraba detenido desde mayo del 2025. Había sido liberado este domingo

En las últimas horas María Corina Machado , líder opositora de Venezuela , denunció que un ex diputado fue secuestrado horas después de su liberación. De acuerdo con su declaración, hombres armados vestidos de civil lo interceptaron y se lo llevaron por la fuerza.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz se refirió a Juan Pablo Guanipa , líder del partido Primero Justicia . Tras ocho meses en prisión, antecedidos por otros diez meses en la clandestinidad, fue ex carcelado pasado el mediodía, y por la noche celebró su libertad en las calles de Caracas junto a miles de militantes antichavistas.

Sin embargo, la alegría duró poco: apenas unas horas después, antes de medianoche , una decena de hombres armados se lo habrían llevado con rumbo desconocido .

La denuncia la realizó su hijo, Ramón Guanipa, en la madrugada del lunes a través de su cuenta oficial en X. "Denunciamos que un grupo de personas armadas interceptó y secuestró a Juan Pablo Guanipa hace minutos. Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas. Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Symbol. Exigimos FE DE VIDA inmediata y su liberación", señala el comunicado.

Juan Pablo Guanipa venezuela

Al conocerse la denuncia del hijo del opositor, Machado escribió en sus redes sociales: "Urgente alerta internacional. Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas".

El exdiputado permanecía en la clandestinidad cuando fue arrestado en mayo de 2025, en un operativo policial que, según el Gobierno, buscaba desmantelar un supuesto plan para "boicotear" los comicios regionales y legislativos de ese mes y realizar "actos terroristas".

Qué se sabe del dirigente por el que María Corina Machado llamó a una "alerta internacional"

La liberación de Guanipa había sido confirmada por su hijo, quien celebró el reencuentro familiar y volvió a reclamar por la situación de los presos políticos en el país. Este clima de liberaciones se produce tras la reciente visita a Venezuela de representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes han instado a las autoridades a poner fin a la represión política.

Tras la denuncia de la ex candidata a la presidencia de Venezuela y el hijo del ex diputado, la Fiscalía del país anunció en la madrugada de este lunes que la Justicia había revocado la medida cautelar que otorgaba la excarcelación a Guanipa. Según informaron, la contramarcha se debió a "haberse verificado el incumplimiento de las condiciones" impuestas por las autoridades judiciales.

Concentración a favor de González Urrutia. Concentración a favor de González Urrutia en Venezuela Twitter

Por el momento, Guanipa cumplirá con prisión domiciliaria, pero ningún allegado al dirigente ha confirmado esta información, ni circulan fotos del dirigente después de su detención.

Liberaron a Roberto Baldo, uno de los argentinos detenido en Venezuela

Tras la liberación de Gustavo Gabriel Rivara, otro de los argentinos detenido en Venezuela recuperó la libertad. Se trata de Roberto Baldo, arrestado en noviembre de 2024 al ser acusado de "terrorismo".

La liberación de Baldo se mantuvo en reserva hasta mediados de enero. Su caso fue mencionado en un Reporte Especial sobre Presos Políticos con Nacionalidad Extranjera elaborado por la ONG Foro Penal.

Según reveló Infobae, la liberación ocurrió días atrás pero se conoció públicamente en las últimas horas. Baldo permaneció en el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el estado de Miranda. En tanto, su esposa fue llevada a la sede de la PNB El Valle, en Caracas y también fue liberada a mediados de enero.