Neuquén: avanza la obra que terminará con los anegamientos en la calle Brown

Los trabajos se encuentran en su etapa final y pondrán fin a las reiteradas inundaciones que se registran en ese setcor norte de la capital de Neuquén.

La obra pluvial que se desarrolla sobre la calle Brown y que evitará inundaciones avanza hacia su etapa final y continúa siendo una de las intervenciones de infraestructura más importantes que se ejecutan actualmente en la ciudad de Neuquén , con una inversión superior a los 2.500 millones de pesos.

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, recorrió esta mañana los avances de los trabajos donde remarcó que “es una obra muy grande y muy amplia. No solamente abarca Brown, sino que también tuvo intervenciones sobre Irigoyen y otras calles del sector”.

El funcionario detalló que el origen del problema se remonta a un afloramiento de aguas que se producía desde hace muchísimos años, principalmente en el tramo de Brown comprendido entre Matheu y República de Italia, uno de los sectores más bajos de la traza. “ La calle Brown tiene una particularidad geográfica: está partida en dos niveles. La mano baja se encuentra hasta dos metros por debajo de la otra, y en el medio hay un bulevar con muros que estaban completamente destruidos por el agua” , explicó.

Nicola indicó que no solo se trataba de agua subterránea. “También detectamos problemas en el sistema de cloacas, que ya fueron reparados. A partir de eso, se decidió hacer una intervención integral: se reemplazó todo el suelo y se rehízo la calzada completa. Es, literalmente, una calle nueva”, afirmó.

Uno de los ejes centrales de la obra fue la instalación de un sistema de drenaje subterráneo. “Se colocó en todo el tramo de Matheu, desde Rioja hasta Irigoyen. Además, se realizó toda la conectividad de este nuevo sistema con el que ya habíamos construido”, explicó el secretario. En ese sentido, agregó que “estamos a punto de llegar con la cañería que baja por Irigoyen hasta la intersección de Elordi y 9 de Julio”.

Obras en la calle Brown

Una obra muy esperada

Nicola detalló que en ese sector de la ciudad ya se había desarrollado el sistema pluvial hacia el sur, por lo que ahora se está conectando toda la red desde los tramos superiores. “Incluso, en la primera calle paralela a Matheu hacia el norte, que es República de Paraguay, también se rehizo todo el sistema pluvial. Allí eliminamos un pozo de bombeo y un sistema antiguo que funcionaba con bombas; todo eso fue rediseñado y quedará completamente conectado al sistema pluvial general”, indicó.

Los trabajos obligaron a realizar cortes y desvíos de tránsito. El más significativo fue el cierre permanente de la mano que baja de la calle Brown, la que da hacia la vereda este, que permanece clausurada desde hace aproximadamente noventa días. “Allí hubo que rehacer todo: se instaló el drenaje, se recompuso la calzada y se reconstruyó el muro de contención para proteger el bulevar teniendo en cuenta el desnivel”, explicó Nicola.

Además, se registraron cortes intermitentes sobre las calles Matheu e Irigoyen. “Cuando se trabaja sobre la vía pública, las complicaciones existen. En algunos casos es necesario cortar para poder avanzar”, señaló.

En febrero estaría habilitado el sistema

En cuanto a los plazos, el funcionario anticipó que la habilitación de la mano este de Brown se concretaría en los próximos días. “Creemos que para fin de febrero ya va a estar habilitada, y entre fines de febrero y la primera quincena de marzo deberíamos estar terminando la totalidad de la obra”, afirmó.

Nicola también explicó que una de las dificultades habituales en este tipo de trabajos son las interferencias subterráneas. “Muchas veces no existen planos conformes a obra y aparecen cañerías que no estaban declaradas. Estamos enterrando un caño pluvial de más de medio metro de diámetro, así que la complejidad es grande, pero ya estamos muy cerca de finalizar”, sostuvo.

En paralelo, el secretario de Infraestructura adelantó que el Municipio continúa avanzando con obras pluviales en otros sectores de la ciudad.

“Estamos muy próximos a iniciar nuevos tramos hacia el este de la Avenida Argentina, en el microcentro. Ya se hicieron varias obras y ahora vamos a completar las que faltan, con cañerías enterradas y nuevos sumideros sobre calles como Córdoba y Mendoza. Con eso, prácticamente todo el microcentro va a quedar resuelto en materia pluvial”.