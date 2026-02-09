Rolando Figueroa eliminó impuestos y recibió el elogio de Nación

El gobierno de Neuquén anunció beneficios impositivos hasta en un 100% y eliminación de tributos. De qué se trata.

El gobierno de Rolando Figueroa anunció beneficios impositivos y la eliminación de impuestos , medidas que se aplicarán a través de herramientas orientadas a respaldar proyectos de inversión productiva .

Esto, según se comunicó desde el Ejecutivo neuquino , implica “avanzar en la profundización del modelo de desarrollo equitativo y equilibrado que puso en marcha el gobernador ni bien asumió, en diciembre de 2023”.

El propio Figueroa informó las novedades en un posteo realizado en su cuenta de X, al que tituló: “En el programa invierta en Neuquén eliminamos impuestos” . Allí se refirió a los nuevos beneficios que llegarán mediante ese programa concebido para acompañar el desarrollo de iniciativas productivas en la provincia.

“En nuestro programa Invierta en Neuquén les brindaremos beneficios impositivos de hasta un 100% en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario, como asimismo en subsidios en las tarifas servicios públicos, garantizándoles estabilidad fiscal de hasta 10 años, como así también líneas de crédito promocionales para el desarrollo y radicación de los proyectos, procurando el desarrollo diversificado de nuestra provincia y siempre garantizando la estabilidad fiscal”, posteó este lunes el gobernador.

Elogio de Nación a Rolando Figueroa

El anuncio fue replicado por el ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo, quien retuiteó el mensaje del gobernador neuquino y lo acompañó con la siguiente leyenda: “Este es el camino. Bravo @Rolo_Figueroa”.

El ministro de Economía provincial, Guillermo Koenig, también se refirió a las acciones previstas para acelerar las inversiones y el desarrollo. Estas medidas se inscriben dentro del denominado “modelo neuquino”, que ha posicionado a Neuquén como la provincia que mayor empleo privado ha generado a lo largo de 2025, no sólo por Vaca Muerta.

“Podemos decir que en el Presupuesto que hemos presentado a la Legislatura hemos bajado impuestos a los Ingresos Brutos a más del 95% de los contribuyentes ya sea por disminución de tasa como así también por baja de tasa de monotributo”, dijo el ministro. Y durante el acto por el aniversario de Las Lajas agregó que estas acciones forman parte de una amplia estrategia destinada, entre otras cosas, a realizar obras con impacto en la calidad de vida de los neuquinos.

Cabe recordar que recientemente el ministerio de Economía difundió los que denominó “los números del cambio”, donde se destacó que la provincia redujo de manera considerable la deuda heredada y que, por segundo año consecutivo, el gobierno actual cerró el ejercicio con superávit financiero y operativo, situación que no se había dado en los últimos 20 años.

También se señaló la mejora en el ranking interprovincial: “Hoy la Provincia del Neuquén se encuentra en la tercera posición, en cambio cuando asumió la actual gestión de gobierno se encontraba en el lugar número 20”, concluyó.