"Gestión antes que armado electoral": el rumbo que Figueroa no negocia

Mientras muchos intentan leer cada movimiento del mandatario en clave electoral, desde Aluminé dejó en claro que su principal activo es la gestión. Sin nuevas alianzas en danza ni regresos al pasado.

La reunión que el gobernador Rolando Figueroa mantuvo con ex intendentes del Movimiento Popular Neuquino generó ruido, y no es extraño que así haya sido. En un año preelectoral, cada gesto del principal referente político de la provincia es observado con lupa. En el terreno de las especulaciones siempre se mira más allá del 2026, incluso dejando de lado el trabajo y esfuerzo que Figueroa imprime a su gobierno y como baja línea en cada reunión que participa.

Las interpretaciones que surgieron a partir del encuentro en Aluminé, ocurrido el martes, dicen más de las intenciones de quienes las impulsan que de los hechos concretos.

En el terreno de las hipótesis, algunos entienden que todo movimiento es leído como una señal de armado político ; y otros, una oportunidad para sembrar dudas.

Las especulaciones y conjeturas abiertas a partir de la reunión en Aluminé dejaron de lado un dato central: Figueroa viene gobernando desde el primer día con una premisa clara, escuchar a todos y decidir en función de la gestión. Y así lo hizo saber a cada uno de los presentes de la reunión de esta semana.

ROLANDO FIGUEROA- CHIHUIDOS-1

Lejos de cualquier cálculo electoral, el gobernador insiste en sostener una política de diálogo amplia que incluye a dirigentes en actividad y retirados, referentes sociales, jefes comunales y actores institucionales de toda la provincia. No es algo nuevo ni circunstancial: es una forma de conducción que se mantiene desde el inicio de su mandato y que atraviesa regiones, sectores y pertenencias partidarias. El genoma de La Neuquinidad.

El propio Figueroa ha sido contundente al respecto. Considera al 2026 como “un año clave para profundizar el modelo de gobierno que permitió ordenar las cuentas, priorizar áreas esenciales y recuperar la capacidad de acción del Estado”. En ese esquema, “no hay lugar para el tejido de alianzas ni para candidaturas anticipadas: la mejor carta de presentación sigue siendo la gestión”, el latiguillo lo repite en cada reunión que ha mantenido durante los últimos 25 meses de gestión.

Rolando Figueroa nota entrevista

En esa misma línea, el gobernador descartó de plano “cualquier posibilidad de regresar al MPN”. No se trata de una decisión coyuntural ni de una estrategia negociable, sino de una etapa cerrada. Figueroa también ha dicho que dio vuelta la página hace tiempo, enfrentó y derrotó a ese espacio cuando no le ofrecieron garantías democráticas, y no contempla -ni siquiera de manera hipotética- volver atrás. Esto último es lo que se afirma por estas horas en círculos cercanos al gobernador.

“Hoy conduce La Neuquinidad, un frente plural con reglas claras, estructura orgánica y debates internos, donde el tema MPN no está en agenda ni forma parte de las discusiones de fondo”, indicó uno de los funcionarios que acompaña a Figueroa en cada reunión de este verano. “No sólo porque nadie lo impulsa, sino porque el propio partido atraviesa una profunda inactividad, con su sede cerrada y múltiples cuestiones institucionales sin resolver”, agregó.

El respaldo que Figueroa concita entre ex intendentes y dirigentes territoriales tiene menos que ver con nostalgias partidarias y más con resultados concretos. La eliminación de gastos innecesarios, la reducción de la planta política y el fortalecimiento de áreas clave como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura explican por qué el gobernador logra adhesiones sin necesidad de promesas ni armados. En tiempos de ruido y especulación, la gestión vuelve a imponerse como el mensaje más claro.