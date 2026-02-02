¿Cuántos recursos recibió de Nación el gobierno de Rolando Figueroa en el primer mes de este año?

Los números de enero marcan una continuidad de lo que pasó en 2025. Los fondos coparticipables en la mira.

En medio de la negociación con los gobernadores, en busca del apoyo en el Congreso para la sanción de normas como la reforma laboral , se conocieron los números de la coparticipación y otros recursos que se giraron a las provincias durante el primer mes del año. Y para el gobierno de Rolando Figueroa no fueron buenas noticias .

Según lo publicado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación , a las diferentes jurisdicciones del país se les transfirió por coparticipación, leyes especiales y compensaciones un 6,6 por ciento menos que en igual mes del año pasado, tomando una inflación estimada del 2,4 por ciento.

Si bien durante esta semana la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia difundirá los números finos en cuanto a los ingresos totales de Neuquén , del informe del IARAF surge que de Nación se le giró por todo concepto el mes pasado unos 97.200 millones de pesos, lo que da una baja real casi idéntica al promedio nacional: 6,4%.

Neuquén se ubicó en una situación intermedia entre los que más perdieron, como la ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tucumán (-7.9%), y las que menos impacto a la baja tuvieron: Salta (-4,2%).

En diciembre, los envíos nacionales habían crecido levemente (+0,3%). Por coparticipación se le giraron a Neuquén 74.905 millones de pesos, mientras que a través de otros regímenes llegaron $17.308 millones.

Ministerio de obras y servicios publicos - Hacienda Economia 01.jpg Claudio Espinoza

A la baja

En el comparativo en cuanto a la importancia de cada tipo de recursos, las regalías hidrocarburíferas representan el 45 por ciento del total de los ingresos de la economía neuquina, seguido por la recaudación local de impuestos (35%) y, mucho más atrás, los recursos de origen nacional, que significaron el 20 por ciento.

Esto último es parte de la discusión que Neuquén mantiene con el gobierno nacional respecto a cómo se reparte la torta de los recursos coparticipables en el país.

El año pasado, las transferencias de origen nacional registraron un leve incremento en junio, julio y agosto, que no compensó la caída de mayo, donde la provincia percibió un 24,9% menos de esos fondos, a lo que se sumó la baja registrada en septiembre, octubre y noviembre, y la leve suba de diciembre.

Además, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó en su momento que Neuquén es la segunda jurisdicción más perjudicada en la distribución de fondos coparticipables. En el comparativo, de cada 100 pesos que aporta a este sistema de reparto recibe 51. A su vez, contribuye con el 4% al PBI nacional y le vuelve por coparticipación solo el 1,7 por ciento.

rolando figueroa diego santilli

Debate por los recursos

Esta distorsión es uno de los argumentos que el gobierno provincial viene exponiendo para que se revise este esquema y se abra la discusión para el tratamiento de una nueva ley de coparticipación. Además de que se evalúe la posibilidad de que se coparticipe el impuesto a los combustibles líquidos.

Este último tema fue puesto sobre la mesa por Figueroa cuando el ministro del Interior, Diego Santilli, visitó Neuquén el mes pasado. El funcionario nacional advirtió que eso no está por el momento en la agenda, mientras que sí reconoció la realización de una auditoría por otro de los reclamos de Neuquén a Nación, que tiene que ver con la deuda de la ANSES por mantenimiento de la caja jubilatoria.