Misterio e investigación por la aparición de cientos de cubiertas tiradas a metros del balneario Sandra Canale

Desde la Municipalidad retiraron los neumáticos y cámaras descartadas ilegalmente y denunciaron el hecho. Investigan si provienen de una gomería cercana.

Un importante foco de contaminación fue detectado en las últimas horas en un sector cercano al balneario Sandra Canale , donde aparecieron decenas de cubiertas y cámaras abandonadas en un espacio público. Desde el municipio advirtieron que se trata de una práctica ilegal y anticiparon que se avanzará en una investigación para identificar a los responsables y aplicar sanciones que podrían ser significativas.

El hallazgo se produjo durante la madrugada del lunes, a pocos metros del balneario, en una zona frecuentada por vecinos y utilizada como espacio recreativo. Según indicaron desde el área de Medio Ambiente, los residuos habrían sido arrojados de manera intencional, aprovechando la escasa circulación de personas en ese horario.

En el lugar se encontraron tanto cubiertas en desuso como cámaras de vehículos, lo que llamó la atención de las autoridades y reforzó la hipótesis de que el material provendría de un comercio específico del rubro. Este tipo de residuos, además de generar un impacto visual negativo, puede convertirse en un problema sanitario, ya que favorece la acumulación de agua y la proliferación de insectos.

Tras la detección del basural clandestino improvisado, personal municipal intervino de inmediato para retirar los elementos. El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, explicó que el operativo demandó un importante despliegue logístico.

Llantas y cubiertas en el balneario Sandra Canale

“Se realizaron cuatro viajes con dos camionetas del área y se retiraron aproximadamente 100 cubiertas, además de entre 40 y 50 cámaras, tanto de autos como de motocicletas”, detalló el funcionario en diálogo con LM Neuquén. La magnitud del material encontrado obligó a trabajar durante varias horas para dejar el sector en condiciones.

Desde el municipio remarcaron que este tipo de residuos puede ser llevado de manera gratuita a centros de transferencia habilitados, por lo que consideraron que no hay justificación para su descarte ilegal en la vía pública.

Sospechas sobre una gomería

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es el posible origen de los residuos. Según explicó Baggio, existen indicios concretos que apuntan a un comercio vinculado a la reparación o venta de neumáticos.

“La presencia de cámaras, además de las cubiertas, nos hace pensar que se trata de una gomería. Es habitual que en esos lugares se reparen o se parchen cámaras, por lo que el descarte coincide con ese tipo de actividad”, sostuvo.

Llantas y cubiertas en el balneario Sandra Canale (1)

Además, señaló que en las inmediaciones del balneario hay comercios de ese rubro, lo que podría facilitar la identificación del responsable. No obstante, aclaró que será la investigación la que determine con precisión el origen de los residuos.

Investigación en marcha y uso de cámaras

El funcionario confirmó que ya se radicó una denuncia formal en el área de delitos ambientales de la Policía, con el objetivo de avanzar en la investigación. La causa buscará determinar quién trasladó los neumáticos hasta ese punto y en qué circunstancias se produjo el hecho.

En ese sentido, Baggio destacó que en la ciudad existen sistemas de videovigilancia que podrían resultar clave. “Hay domos de la Policía y cámaras de distintas instituciones en la zona, por lo que confiamos en que se podrá reconstruir el recorrido y dar con el responsable”, explicó.

Las imágenes permitirían identificar vehículos o movimientos sospechosos durante la madrugada, lo que podría acelerar el proceso de investigación.

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Sanciones y llamado a la responsabilidad

Desde el municipio advirtieron que el hecho no solo constituye una contravención por arrojar residuos en la vía pública, sino también por contaminación ambiental, lo que implica una sanción más severa.

“La infracción será evaluada por el Juzgado de Faltas, pero estamos hablando de multas importantes. Este tipo de conductas no solo ensucian la ciudad, sino que generan un daño ambiental que afecta a todos”, señaló el subsecretario.

Además, insistió en la necesidad de que los comercios y particulares utilicen los canales habilitados para la disposición de residuos especiales, evitando prácticas que deterioran los espacios públicos.

Mientras avanza la investigación, desde el municipio reiteraron que se continuará trabajando para prevenir este tipo de situaciones y sancionar a quienes incumplan las normas vigentes.