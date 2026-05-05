Homicidio racista en la meseta: el principal sospechoso fue acusado y quedó preso

La Justicia imputó al hombre por homicidio simple y ordenó que permanezca detenido por 15 días. La investigación tendrá un plazo de cuatro meses.

La causa por el crimen de Sebastián Duarte Vargas dio un nuevo paso con la formulación de cargos contra el hombre acusado del ataque fatal ocurrido en el sector El Choconcito . En una audiencia realizada en las últimas horas, la fiscalía avanzó con la imputación y obtuvo la prisión preventiva del sospechoso.

El procedimiento judicial se llevó adelante tras la detención del imputado, identificado como J.J., y estuvo encabezado por el fiscal del caso, Andrés Azar, junto al asistente letrado Maximiliano Jávega y la funcionaria Cynthia Tobares. Durante la audiencia, se expusieron los primeros elementos de la investigación vinculados al hecho ocurrido el pasado 2 de mayo.

Según la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, el episodio tuvo lugar en un lapso que va entre las 18:15 y las 18:45, sobre la vereda de una vivienda ubicada en la zona conocida como Choconcito. Allí, la víctima se encontraba junto a otras personas cuando se produjo un breve cruce de palabras con el acusado.

De acuerdo a la acusación, tras ese intercambio, el imputado extrajo un cuchillo de cocina con mango negro y atacó a Duarte, provocándole una herida en la parte baja del abdomen. La agresión fue directa y ocurrió en pocos segundos, en presencia de otras personas que se encontraban en el lugar.

homicidio meseta choconcito

Como consecuencia del impacto, el arma utilizada se rompió, quedando parte de la hoja en la escena. Luego de cometer el ataque, el acusado se retiró del lugar, mientras que vecinos asistieron a la víctima y la trasladaron de urgencia a un centro de salud.

Duarte fue derivado al hospital, donde finalmente falleció horas más tarde producto de la gravedad de la herida sufrida.

La calificación legal y la medida cautelar

Durante la audiencia, la fiscalía atribuyó a J.J. el delito de homicidio simple en calidad de autor. En ese marco, solicitó que el imputado permanezca detenido de manera preventiva por el plazo de 15 días, una medida que no fue objetada por la defensa.

El pedido se fundamentó en la necesidad de asegurar el avance de la investigación y evitar posibles riesgos procesales. En paralelo, el fiscal Azar requirió que se establezca un plazo de cuatro meses para completar la etapa investigativa.

En la audiencia también participó una abogada particular en representación de la familia de la víctima, quien se constituyó como querellante y acompañó todos los planteos realizados por el Ministerio Público Fiscal.

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La resolución del juez

El juez de garantías Juan Guaita fue el encargado de analizar los argumentos de las partes. Tras evaluar la exposición de la fiscalía y la adhesión de la querella, resolvió avalar la formulación de cargos contra el imputado.

También hizo lugar al pedido de prisión preventiva por 15 días, por lo que el acusado continuará detenido mientras se desarrollan las primeras medidas de la investigación.

En cuanto al desarrollo de la causa, el magistrado fijó un plazo de cuatro meses para que la fiscalía avance con la recolección de pruebas, peritajes y testimonios que permitan esclarecer en detalle las circunstancias del hecho.

De esta manera, el caso ingresa en una nueva etapa judicial, en la que se buscará consolidar la acusación y determinar con precisión las responsabilidades penales por el homicidio de Sebastián Duarte Vargas.

Los dichos racistas

Según informó el comisario inspector Sergio Llaytuqueo, director de Delitos de la Policía, el hecho se desencadenó cuando el hombre caminaba por la calle y comenzó a hostigar a un grupo de personas que acababan de terminar su jornada laboral.

Las víctimas de los insultos eran trabajadores de origen paraguayo que habían estado realizando tareas de pintura en una vivienda. De acuerdo con el testimonio policial brindado en R7, el agresor pasó por el lugar "vociferando comentarios xenófobos hacia la nacionalidad de las personas presentes", utilizando frases como "volvete a tu país".

En medio de los insultos, el dueño de la casa salió a enfrentar al agresor y recibió un golpe de puño. Fue en ese momento cuando la víctima fatal intentó interceder para calmar la situación. Sin embargo, el atacante le asestó "una estocada mortal" en la zona abdominal antes de huir caminando del sitio.