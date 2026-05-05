Se fisuró un caño de agua en la red cloacal en la calle Copahue: ¿Qué dijo el EPAS?

Personal del EPAS está reparando la pérdida de cloaca en el sector cercano a la avenida Olascoaga donde trabajaban para cambiar una red antigua.

Durante la noche del lunes personal del Ente Provincial de Agua y Saneamiento ( EPAS ) detectó una fisura en la cañería cloacal antigua que se está reemplazando sobre la calle Copahue, entre Avenida Olascoaga y Corrientes. Se encuentran realizando tareas de reparación.

Desde el EPAS confirmaron que esta obstrucción genera que una disminución en la capacidad de conducción del líquido sanitario que es tratado en la Planta Tronador, por lo que el sistema cloacal de la zona se ve resentido.

Durante la mañana de este martes la empresa que está ejecutando la obra, con asistencia de los cuadros técnicos y operativos del EPAS, trabajan para reparar la cañería antigua y reestablecer el servicio.

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Esta situación de posibles colapsos estaba detectada por el organismo, ya que es una cañería instalada hace más de 40 años. Desde el EPAS se viene ejecutando una obra de recambio de todo ese colector, desde Lanín y Saavedra, hasta la actualidad que está emplazada en Copahue entre Avenida Olascoaga y Río Negro.

Explicaron que en esta oportunidad los trabajos consisten en la colocación de una tubería de forma paralela a la actual, que contempló 245 metros de cañería de PRFV de 1.500 milímetros de diámetro. Estas acciones forman parte de la ejecución del plan director cloacal que el Ente está desarrollando en la capital provincial y beneficiará a 150 mil habitantes, con una inversión superior a los 1.800 millones de pesos.

epas copahue

Obra

La culminación de esta obra permitirá mejorar el escurrimiento del líquido hacia la planta Tronador, un trabajo que se viene haciendo desde el organismo con todo el colector cloacal desde calle Saavedra y Luis Beltrán, permitiendo mejorar y duplicar la capacidad de transporte que hoy tiene ese sector de la capital.

"Ayer nos enteramos que colapsó la colectora principal que está sobre calle Copahue que atraviesa la avenida Olascoaga. Hay un tapón que se generó producto de este colapso. Así que se está trabajando rápidamente en trasladar todos esos líquidos de esta colectora, hacer un bypass y trasladarlo a la nueva obra", explicó sobre los trabajos el coordinador general del EPAS, Martín Giusti.

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El funcionario destacó que habían sido previsores y ya estaban trabajando en el recambio de esa cañería que es un "viejo caño de hormigón". "Este caño fue más o menos de la década del 80. Sabíamos que podía colapsar el caño", explicó.

"Lo importante es llevar tranquilidad a la población ya que la afectación de del servicio es mínima, puede ser eventual y están trabajando los equipos del organismo para tratar de disminuir eso", insistió Giusti.

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El responsable del EPAS aseguró que la situación está contenida por lo que insistió en que los vecinos y vecinas de la zona no deben preocuparse ya que en pocas horas más estará resuelto.

No obstante, los trabajos para reparar este caño pueden generar algunos trastornos en el tránsito vehicular en esa zona del bajo capitalino, pero igualmente más allá de esta fisura, el EPAS ya estaba trabajando en la zona para el recambio de ese mismo caño.