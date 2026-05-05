Investigan una falla en el sistema de succión y también al propietario del establecimiento, al gerente y al encargado de mantenimiento por posible negligencia.

Italia: un niño murió en el jacuzzi de un hotel tras quedar atrapado varios minutos.

Un niño de 12 años murió tras quedar atrapado durante varios minutos en el sistema de succión de un jacuzzi en un hotel de lujo en Italia . Por el caso, tres personas quedaron bajo investigación por presunta negligencia.

Matteo Brandimarti perdió la vida en el establecimiento Duca di Montefeltro, ubicado en Pennabilli, en la provincia de Rimini, donde se alojaba junto a su familia.

La pierna del menor fue succionada por una de las boquillas mientras el sistema de hidromasaje estaba en funcionamiento, según informó The Sun. La presión le impidió liberarse por sus propios medios y lo mantuvo bajo el agua en la mañana del domingo 5 de abril.

El niño permaneció atrapado durante aproximadamente cinco minutos a casi un metro de profundidad, de acuerdo con Il Resto del Carlino. El personal del hotel apagó el sistema y logró rescatarlo, tras lo cual fue trasladado en helicóptero a un hospital para recibir atención de urgencia.

Debido a la gravedad del cuadro, fue conectado a un respirador artificial, pero cuatro días después los médicos confirmaron su muerte cerebral.

Falla en el jacuzzi: investigan negligencia en un hotel de Italia

El jacuzzi tenía una profundidad de 80 centímetros, según indicó el abogado de la familia, Umberto Gramenzi, en declaraciones a People. La investigación apunta a una posible falla técnica en el sistema de succión.

"Al parecer, hubo negligencia por parte del hotel debido a una avería en el sistema de succión de la piscina", indica el comunicado citado por medios internacionales. La causa se tramita bajo la figura de homicidio por negligencia.

Jacuzzi 3 Italia: un niño murió en el jacuzzi de un hotel tras quedar atrapado varios minutos

Según informaron Rai News y Sky, quedaron bajo investigación el propietario del hotel, el gerente y el trabajador de mantenimiento que se encontraba de turno al momento del accidente.

Gramenzi sostuvo que se trata de un posible caso de "negligencia por descuido, imprudencia, falta de competencia e incumplimiento de las normas relativas al funcionamiento de la piscina".

Revisarán el jacuzzi del hotel donde murió el niño

La causa judicial prevé una inspección en el hotel para el 13 de mayo. Los peritos que participaron de la autopsia analizarán el jacuzzi y el mecanismo de succión para determinar su estado y funcionamiento.

Los asesores técnicos que realizaron la autopsia al cuerpo del niño serán los encargados de examinar el lugar donde ocurrió el incidente, con el objetivo de establecer si existieron fallas estructurales o de mantenimiento.

Quién era el niño que murió en el jacuzzi del hotel de Italia

Matteo Brandimarti era alumno de la escuela secundaria Curzi. La directora de la institución, Melania Martellacci, lo describió como "un chico vivaz, interesado en la vida y querido por sus compañeros".

Jacuzzi Italia: un niño murió en el jacuzzi de un hotel tras quedar atrapado varios minutos

El párroco Don Ulderico también se refirió al menor en declaraciones reproducidas por medios locales: “La muerte de Matteo es una gran pérdida para la comunidad”. Y agregó: “Era un niño inteligente, capaz, servicial, curioso y siempre presente”.

El abogado de la familia indicó que los allegados del menor afrontan la situación "con gran dignidad". Además, confirmó que “los órganos del niño fueron donados a otros seis niños”.