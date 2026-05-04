Tragedia en un show de Monster Truck: tres muertos tras ser arrollados en Colombia

Ocurrió durante una exhibición automovilística. El vehículo perdió el control, embistió al público y dejó 38 heridos, varios de ellos de gravedad.

La conductora no logró detener la marcha y el camión atravesó las vallas metálicas provocando una tragedia.

Un show automovilístico terminó en tragedia en la ciudad de Popayán, en el suroeste de Colombia , cuando un vehículo tipo Monster Truck se salió de control y arrolló a parte del público , causando al menos tres muertos y 38 heridos.

El hecho se registró el domingo en el lote Bulevar Rose, donde la unidad de gran porte avanzaba sobre una pista de obstáculos cuando, en medio de una maniobra, se desvió de su recorrido.

La conductora no logró detener la marcha y el camión atravesó las vallas metálicas que separaban al público del área del espectáculo.

El balance inicial reportó dos muertos, pero con el correr de las horas se confirmó una tercera víctima fatal. La actualización fue informada por el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Muñoz, a través de la red social X. Entre las víctimas hay una niña de 10 años, según indicaron medios locales, y también se reportaron varios menores con lesiones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ELTIEMPO/status/2051064272839409916&partner=&hide_thread=false #ATENCIÓN Tragedia en Popayán: conductora de camioneta gigante ‘Monster Truck’ atropelló al menos a 15 personas en evento de exhibición.



El informe preliminar indica que entre los heridos también hay niños. El Cuerpo de Bomberos se encuentra en el lugar y decenas de… pic.twitter.com/ocjuE6hKi1 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 3, 2026

“Nos duele profundamente el accidente (...) que deja, de manera preliminar, más de 38 personas heridas y 3 fallecidos", dijo Muñoz. El intendente también dispuso la apertura de una "investigación rigurosa" para determinar responsabilidades.

Cómo fue el momento en que el Monster Truck arrolló al público

Videos captados por asistentes muestran cómo el Monster Truck pierde el control en plena exhibición y se dirige hacia el sector donde se encontraba la multitud. En cuestión de segundos, el vehículo impacta contra las vallas de contención y continúa su desplazamiento hacia los espectadores.

El coronel Julián Castañeda, comandante de la Policía de Popayán, indicó que una de las hipótesis en análisis es una falla mecánica.

"Era un evento privado. Se presentó una falla mecánica, se salió de la pista. La cifra aún no es oficial. El vehículo se aceleró, no se podía frenar y la persona que conducía está estable", le contó a El Tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/popayan_moderna/status/2051065835528053040&partner=&hide_thread=false Vehículo Monster Truck pierde el control en evento en Popayán. Más de 15 personas heridas y al parecer algunas fallecidas. Autoridades atienden la emergencia. pic.twitter.com/8Ws4FIE6ok — Popayán Moderna (@popayan_moderna) May 3, 2026

Tras el impacto, los equipos de emergencia fueron desplegados en el lugar para asistir a los heridos. Bomberos y paramédicos brindaron atención inicial en el predio y luego organizaron el traslado a hospitales públicos de la ciudad, donde permanecen internadas varias personas.

Qué se sabe del accidente del Monster Truck en Colombia

Pese a esas primeras hipótesis, desde el ámbito oficial señalaron que aún no hay conclusiones definitivas sobre lo ocurrido. Por caso, el secretario privado del municipio, Reinel Polanía, indicó que la investigación se encuentra en una etapa inicial.

“Todo lo cumplieron, son empresarios de mucha experiencia en estos espectáculos. En Cali, Manizales y Popayán han estado presentes; aquí fue donde menos asistentes había. En Cali llegaron a 11 mil personas”, comparó Polanía.

Además, indicó: "Se está verificando qué pasó, qué es lo que sucedió, está ya el proceso de investigación, se verifica qué pasó con el vehículo y los pilotos de esta actividad. La conductora hace parte de una de las heridas, está lesionada y atendida en un centro médico”.

El operativo incluyó la intervención del Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil. Las autoridades confirmaron que varios de los heridos permanecen en estado grave.