Quién era el petrolero que murió en el accidente de Ruta 17

La víctima fatal del violento choque ocurrido este jueves cerca de Sauzal Bonito iba camino a una actividad por el Día del Trabajador.

El hombre viajaba a un acto por el Día del Trabajador.

La tragedia ocurrida este jueves por la mañana sobre la Ruta 17, a la altura del ingreso a Buena Esperanza , dejó una profunda conmoción en Plaza Huincul , donde comenzó a sentirse con fuerza el impacto de una noticia que golpeó de lleno a una comunidad vinculada al movimiento petrolero y a la vida cotidiana de la comarca.

Lo que en principio fue un grave siniestro vial entre una camioneta Toyota Hilux y un Renault Clio, en una jornada soleada y con buenas condiciones de circulación, se transformó con el correr de las horas en una historia marcada por el dolor, luego de confirmarse el fallecimiento del conductor de la camioneta, quien había sido rescatado con vida por bomberos tras quedar atrapado entre los hierros.

La víctima fue identificada como Abel Fabián Montero, de 53 años , vecino del Barrio Universitario de Plaza Huincul , quien conducía la Toyota Hilux bordó, dominio AF684RS, involucrada en el brutal choque que terminó con el vehículo volcado y severamente destruido.

Montero viajaba junto a otros ocupantes rumbo a una actividad vinculada al Día del Trabajador cuando ocurrió el siniestro, que además dejó varios heridos y a una persona con lesiones de extrema gravedad. La noticia de su muerte generó pesar entre quienes lo conocían y entre allegados a los trabajadores que se dirigían a la misma convocatoria, finalmente suspendida tras el accidente.

Murió un petrolero en un grave accidente de tránsito camino al acto por el Día del Trabajador

Un rescate desesperado en medio de la ruta

El impacto fue de tal magnitud que personal de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul debió intervenir de urgencia para extraer a Montero del habitáculo de la camioneta, que sufrió los daños más severos del choque.

Rubén Karstan, segundo jefe del cuartel, confirmó que cuando la dotación llegó al lugar se encontró con el conductor atrapado, por lo que se activó un operativo inmediato con herramientas de rescate. La víctima fue retirada con vida y entregada al personal médico, que lo trasladó en ambulancia para su atención.

Pese a ese esfuerzo inicial, las heridas sufridas resultaron fatales y horas después se confirmó su fallecimiento.

El episodio dejó además a otro ocupante con traumatismo de cráneo y hemorragias, mientras que el conductor del Renault Clio habría sufrido lesiones menores.

choque fatal petrolero ruta 17

Conmoción en la comarca

La muerte de Montero repercutió especialmente en Plaza Huincul, donde residía y era parte de una comunidad estrechamente ligada a la actividad petrolera y al tránsito constante por rutas provinciales como la 17, utilizada diariamente por trabajadores de la región.

Por el momento, la investigación quedó en manos de la Policía de Tránsito de Plaza Huincul, que busca establecer cómo se produjo el choque en un tramo recto y en condiciones meteorológicas óptimas.

Conferencia Rucci petroleros muerto en ruta 17 Gentileza Fabián Ceballos

El viaje tenía como destino una actividad prevista por el Día del Trabajador, pero la violencia del impacto cambió por completo el sentido de la jornada. Lo que debía ser una fecha de encuentro quedó atravesado por la pérdida de un vecino de Plaza Huincul, cuya muerte enluta a familiares, amigos y compañeros.

Mientras avanzan las pericias para esclarecer la mecánica del siniestro, la comunidad despide a Abel Fabián Montero.