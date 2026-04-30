Nadó 55 kilómetros entre cocodrilos y rompió un récord en condiciones extremas

La travesía se realizó en el río Ord, donde Andy Donaldson completó el recorrido en casi 12 horas bajo un intenso calor y corrientes variables.

El nadador de ultradistancia Andy Donaldson rompió un récord tras completar 55 kilómetros en el río Ord, al norte de Australia . El deportista de origen escocés finalizó el recorrido en 11 horas y 51 minutos, en un entorno caracterizado por condiciones cambiantes y, principalmente, por la presencia de cocodrilos de agua dulce.

El desafío, según publicó el atleta en sus redes sociales, comenzó a las 5:38 de la mañana desde el muro de la presa del lago Argyle y finalizó pasadas las 17 en la presa de desvío ubicada cerca de Kununurra.

A lo largo del trayecto, el nadador atravesó sectores con acantilados, corrientes irregulares y zonas sin flujo, lo que exigió ajustes constantes en el ritmo.

Nadador australia El desarrollo de la prueba estuvo condicionado por factores climáticos y geográficos en Australia.

Durante la travesía por la región de Kimberley, en Australia Occidental, contó con el acompañamiento de un equipo de apoyo en embarcaciones, encargado de supervisar su estado físico y las condiciones del entorno.

También participó Simone Blaser, quien había completado el mismo recorrido en 16 horas y 13 minutos, y que nadó un tramo junto al atleta.

El recorrido de 55 kilómetros y las dificultades en el río Ord

El desarrollo de la prueba estuvo condicionado por factores climáticos y geográficos. Por caso, la temperatura alcanzó los 34 grados centígrados durante la jornada, lo que obligó al equipo a generar sombra desde las embarcaciones para reducir la exposición directa al sol del deportista.

Además, el agua dulce del río implica una menor flotabilidad en comparación con el mar, lo que impacta en la técnica a medida que avanzaba el desgaste físico. A todo esto, se sumaron un viento de frente inesperado y un tramo de aguas estancadas sin corriente, que incrementaron la exigencia.

Finalmente, a pesar de esas circunstancias, el nadador logró sostener un ritmo constante durante gran parte del recorrido y llegar en buena manera a los últimos kilómetros antes de la meta, donde nadadores locales se sumaron al trayecto y lo acompañaron los 200 metros definitivos.

"Fue simplemente mágico”, dijo el nadador tras completar la prueba

Tras completar la travesía, el nadador agradeció el acompañamiento recibido durante la jornada y expresó: "Un día duro, grandes momentos, y una prueba seria de principio a fin, pero el trabajo está hecho".

En relación con el entorno, indicó: "Nadar en aguas abiertas me puso un poco nervioso. Siempre existe el riesgo de encontrarse con animales salvajes. Pero, al mismo tiempo, la gente usa ese río a diario con fines recreativos".

"Siempre se siente una pequeña descarga de adrenalina si ves algo cuando estás ahí dentro o si tocas alguna alga marina o cualquier otra cosa, pero en realidad no vi nada durante la travesía. Fue una travesía bastante convencional", añadió.

También se refirió a las medidas de seguridad: "Como siempre, la seguridad es lo primero. No nos ponemos en peligro intencionadamente. Si vemos algo que parezca amenazante, cancelamos la actividad porque queremos ser prudentes y aprovechar estos retos para compartir mensajes positivos, no negatividad ni miedo".

Al describir el entorno, señaló: "Fue simplemente mágico: nadar a través de esos desfiladeros ancestrales, los acantilados rojos, el amanecer fue espectacular".

Nadador Australia El nadador de origen escocés completó el recorrido en casi 12 horas.

El nadador, residente en Perth, cuenta con antecedentes en pruebas de aguas abiertas en distintos puntos del mundo. Entre sus registros figuran travesías en circuitos internacionales y participaciones en desafíos de larga distancia. Según datos difundidos por la BBC, también había alcanzado marcas destacadas en otras pruebas de natación en aguas abiertas.

El río Ord, donde se realizó el desafío, alberga cocodrilos de agua dulce, una especie de menor tamaño y comportamiento más evasivo que los de agua salada.