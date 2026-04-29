Múltiples allanamientos: armas y droga secuestradas

Este martes, efectivos de la Oficina de Investigaciones Periferia II de la Comisaría 52°, con la colaboración de personal de la Uespo, realizaron allanamientos que resultaron positivos en los Barrios del Alto y Tranhue, ambos de Centenario . También intervino la Unidad Fiscal de Actuación Genérica.

Durante los procedimientos, se procedió a la identificación de los moradores de los respectivos domicilios, quedando dos hombres detenidos. Asimismo, se secuestró un arma de fuego tipo pistola marca Bersa, calibre 9mm; 2 cargadores y 67 cartuchos, todos calibre 9mm; un correaje, un porta cargador y una pistolera, todos elementos de interés para la causa.

Además, se hallaron dos plantas de cannabis sativa, un total de 2,752 kg . de cogollo y múltiples ramas en proceso de secado de la misma sustancia. Todo fue secuestrado por personal de Antinarcóticos.

Los allanamientos derivaron de una denuncia por lesiones graves agravadas que se había realizado tiempo atrás en la Comisaría 52°.

Este tipo de operativos responde a las políticas públicas que impulsa el Gobierno de la Provincia, con una fuerte inversión en materia de seguridad. El fortalecimiento de las tareas de investigación y la dotación de mejores recursos para policía son ejes fundamentales para combatir el narcotráfico y garantizar el bienestar de la comunidad.

Allanamientos (1)

El sábado pasado, secuestraron más de tres millones de pesos, drogas y armas

Un importante operativo contra el microtráfico de drogas tuvo lugar este sábado por la noche en la provincia de Neuquén. El Ministerio Público Fiscal junto a Policía provincial realizaron más de 10 allanamientos simultáneos, la mayoría de ellos en Valentina Sur.

Los procedimientos fueron realizados por el fiscal general, José Gerez, junto al equipo de la fiscalía de Narcocriminalidad -integrado por el fiscal jefe Agustín García y las fiscales del caso Eugenia Titanti, Silvia Moreira y María Paula Yerfino- , quienes acompañaron a los efectivos de la división de Antinarcóticos de Policía provincial durante las tareas.

En total, fueron 12 los allanamientos realizados autorizados por el juez de garantías Raúl Aufranc. El objetivo de los mismos era el secuestro de drogas, armas, vehículos y todos los elementos relacionados a la comercialización de estupefacientes.

allanammientos microtrafico Valentina Sur

Del total, 10 fueron en Valentina Sur, 1 en Parque Industrial y 1 en Senillosa. "En estos lugares operan bandas que se dedican a la venta de drogas según la información que hemos logrado recopilar junto a la división Antinarcóticos de la Policía, y por ese motivo estamos haciendo esta intervención", explicó el fiscal general Gerez.

Como resultado, el operativo resultó positivo. En total, se secuestraron 2,5 kilos de marihuana y 7 plantas; 3,5 millones de pesos en efectivo; 3 armas de fuego y municiones; balanzas de precisión y un auto utilizado para la distribución de la mercadería.

Asimismo, nueve personas fueron demoradas y en las próximas horas el Ministerio Público Fiscal definirá su situación procesal. Otras dos personas se fugaron durante los operativos en autos, y una vivienda identificada como punto de venta de drogas, fue clausurada.