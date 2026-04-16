El plan para combatir el microtráfico de drogas en Neuquén fue presentado por Gerez en el Congreso de la Nación

El fiscal general de Neuquén explicó los resultados del plan provincial a un año de su implementación. Destacó el uso de la app Neuquén te Cuida.

El fiscal general de Neuquén, José Gerez , presentó en el Congreso de la Nación los resultados del plan provincial para combatir el microtráfico de drogas , una política que la provincia asumió hace poco más de un año con la puesta en marcha de la Ley 3488.

La exposición se realizó ante la comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados de la Nación , donde el titular del Ministerio Público Fiscal de Neuquén fue invitado por la diputada Karina Maureira . Allí detalló el trabajo conjunto con la Policía provincial y el Ministerio de Seguridad para abordar la venta minorista de drogas en los barrios.

La comisión de "Prevención de adicciones y control del narcotráfico" está presidida por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), quien agradeció le agradeció a Gerez la exposición realizada. Diputados y diputadas nacionales de distintos partidos políticos estuvieron presentes durante el desarrollo de la comisión, a la que también asistió el legislador nacional de Neuquén Pablo Todero (Unión por la Patria).

MICROTRÁFICO- DROGA-1 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Consumidores fuera de la persecución penal por microtráfico de drogas

Durante su exposición, Gerez subrayó uno de los ejes centrales del plan: excluir a los consumidores de la persecución penal. “El consumidor tiene un problema de adicción que hay que ayudar; si lo perseguimos, tiene dos problemas: la adicción y la causa penal”, explicó.

El fiscal general sostuvo además que las provincias están en mejores condiciones de intervenir en el microtráfico, al tratarse de un fenómeno que se vuelve local una vez que la droga llega a las ciudades y barrios. Según planteó, son los vecinos quienes padecen de manera directa las consecuencias del narcomenudeo.

En su informe, el funcionario presentó cifras del primer año de implementación:

101 condenas por microtráfico, lo que equivale a una cada 3,5 días.

Disminución del 27,7% en delitos vinculados al narcomenudeo.

Reducción del 16,3% en el delito general.

Recuperación de plazas y espacios públicos y demolición de viviendas utilizadas para la venta de drogas.

El fiscal remarcó que el plan busca impactar también en delitos graves que suelen estar atravesados por el consumo y la venta de estupefacientes, como robos agravados, abusos de armas, delitos sexuales, homicidios y femicidios.

Denuncias anónimas y participación ciudadana

Otro de los puntos destacados fue la implementación de un código QR que permite denunciar la venta de drogas de manera anónima en toda la provincia de Neuquén. Según detalló, en el primer año se registraron más de 2200 denuncias anónimas.

“Hoy en Neuquén, cuando hay una denuncia, hay una respuesta”, afirmó Gerez, quien atribuyó los resultados al trabajo conjunto entre la ciudadanía, la fiscalía, la policía y el gobierno provincial.

Varios municipios de Neuquén, como Centenario, se integran a la app "Neuquén Te Cuida" para facilitar denuncias anónimas, seguras y confidenciales contra el narcotráfico y microtráfico. La herramienta, que permite geolocalizar delitos, registró más de 845 denuncias, concentradas mayormente en la zona Confluencia, Neuquén capital, San Martín de los Andes, Cutral Có y Plottier.