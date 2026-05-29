Horror: una mujer mató a su pareja, sus dos hijos y se suicidó seis días después de dar a luz

Toda la familia fue hallada sin vida en el interior de la casa. El testimonio de los vecinos que alertó sobre la estremecedora situación que vivía la mujer.

Una tragedia familiar se registró cuando la policía encontró a cuatro integrantes de una familia muertos a balazos dentro de su casa. Entre las víctimas hay una beba de seis días.

El hallazgo ocurrió el miércoles por la noche, cerca de las 19:50 horas , en una casa ubicada en la cuadra 16000 de Londelius Street, en North Hills, en el Valle de San Fernando.

Los agentes acudieron tras recibir un llamado de emergencia y al ingresar, se toparon con una escena devastadora: dos adultos y dos niños sin vida, todos con heridas de arma de fuego.

Según indicó el medio local Los Ángeles Times y replicó TN, las pruebas recogidas confirman que la madre fue quien disparó contra su pareja y sus hijos, y luego se suicidó. La investigación quedó a cargo de la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Las víctimas fueron identificadas como Ella Basmajian, de 6 días; Alec Basmajian, de 2 años; Khajag Basmajian, de 31 años; y una mujer de unos 30 años, cuya identidad no fue revelada hasta que se notifique a su familia, según el informe del médico forense del condado de Los Ángeles.

familia asesinada

El capitán Mike Bland, de la policía local, confirmó que no hay sospechosos prófugos y que todo indica que se trató de un asesinato seguido de suicidio. “Es una tragedia absoluta”, lamentó el funcionario.

El testimonio de los vecinos y el drama del posparto

La conmoción se apoderó del barrio, Karen Banuelos, vecina de la familia, relató que escuchó un alboroto, pero no los disparos. “Vi llegar a la policía y a familiares corriendo y llorando. Cuando los agentes entraron, no se apuraron: era obvio que ya no había nadie a quien salvar ni arrestar”, contó.

Banuelos agregó que el abuelo de los niños le contó a otro vecino lo que había pasado. “Es tan deprimente, tan devastador para todos. La depresión posparto es real”, reflexionó, recordando que la madre había dado a luz hacía muy poco. “¿Cómo alguien puede llegar a hacer algo así? No hay palabras”.

mato a su familia

Boni Dizon, de 63 años, vecina de la zona, dijo al diario The California Post que la familia era “muy reservada”. La mujer afirmó que escuchó varios disparos el miércoles por la noche, pero que al principio no se dio cuenta de la gravedad de lo sucedido.

“Escuché disparos, como cuatro o cinco, pero no fue muy fuerte porque fue dentro”, dijo. “Ni siquiera te das cuenta de lo que está pasando, y no esperábamos que algo así sucediera”, agregó, aún conmovida.

Asesinato multiple Los Angeles (2) Foto: ABC

Otro residente, Undreal Turner, describió los asesinatos como “devastadores”. “Es impactante que algo tan drástico y devastador ocurra en nuestro barrio. Es triste”, dijo a ABC 7.

Mientras los peritos trabajan para reconstruir lo sucedido, la noticia dejó a toda la zona en estado de shock. La policía y los forenses continúan recolectando pruebas para esclarecer los detalles de este hecho que conmueve a Los Ángeles.