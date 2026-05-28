Impresionante choque en Ruta 51: impactaron contra dos caballos y se salvaron de milagro

Ocurrió este miércoles por la tarde noche. Uno de los animales falleció en el lugar mientras que el otro huyó.

Un impresionante choque pudo terminar en tragedia este miércoles por la tarde - noche sobre la Ruta 51 , cuando una camioneta Jeep impactó de lleno contra dos caballos que cruzaban la calzada.

Afortunadamente, los dos ocupantes del vehículo que se dirigían hacia la zona petrolera, salvaron su vida de milagro.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19.30, en cercanías al lago Los Barreales , un sector muy transitado diariamente por trabajadores petroleros y vehículos de gran porte.

Fue allí donde los dos hombres, oriundos de Neuquén capital protagonizaron el violento choque contra los equinos. Según relataron las víctimas, aparecieron de forma repentina sobre el asfalto y no hubo posibilidad de evitar el choque.

Los animales, además, estaban unidos por una larga soga atada desde el bozal, una situación que agravó todavía más el riesgo y sorprendió completamente al conductor.

milagro en la ruta 51 luego de un terrible accidente 2

El dramático relato del conductor

Gustavo Raimondi, uno de los ocupantes de la camioneta involucrada en el accidente, contó en Radio 7 que todo ocurrió en cuestión de segundos mientras se dirigían hacia Añelo por motivos laborales.

“Fue de golpe. Veníamos circulando normalmente y aparecieron los caballos en medio de la ruta. Intenté esquivarlos, pero era imposible”, explicó.

Producto del impacto, uno de los equinos murió prácticamente en el acto sobre la cinta asfáltica, mientras que el segundo escapó hacia un campo cercano luego de que trabajadores petroleros que pasaban por el lugar cortaran la cuerda que los mantenía unidos.

La camioneta terminó con serios daños materiales en el frente, el parabrisas y uno de sus laterales. A pesar de la violencia del choque, el vehículo pudo continuar circulando.

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Tanto Raimondi como su acompañante sufrieron únicamente golpes leves y un fuerte estado de shock. Tras el accidente decidieron suspender su jornada laboral y regresar a Neuquén capital.

Automovilistas que transitaban por la zona y efectivos policiales que cumplen servicios adicionales en empresas petroleras asistieron rápidamente a las víctimas y ayudaron a ordenar la circulación para evitar nuevos accidentes.

También intervino personal de seguridad privada que colaboró con el retiro del animal muerto y el balizamiento de la ruta.

El conductor remarcó que el hecho pudo haber tenido consecuencias mucho más graves debido a la falta de iluminación y al intenso movimiento vehicular que existe en ese corredor petrolero.

Reclamo por animales sueltos

Tras el accidente, Raimondi cuestionó la falta de controles sobre los animales sueltos en las rutas de Neuquén y apuntó contra la ausencia de cerramientos en campos cercanos al sector.

“El problema de los caballos y vacas sueltos en la ruta es permanente. Todos los que trabajamos en la zona sabemos el peligro que representan”, afirmó.

Además, reclamó que las autoridades identifiquen a los dueños de los equinos y avancen en las responsabilidades correspondientes por el riesgo generado.