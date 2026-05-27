Neuquén seguirá otoñal con estabilidad térmica, pero regirá una alerta por lluvia

El pronóstico del tiempo para Neuquén y la zona de influencia anticipa que para los próximos días habrá estabilidad térmica, aunque con frío por las mañanas que derivarán en tardes más agradables.

Según el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), el cielo en la zona de la Confluencia estará este jueves entre mayormente nublado y parcialmente nublado. Por la madrugada la temperatura será de 9 grados y el viento soplará entre 23 y 31 kilómetros por hora. Por la mañana continuarán estas condiciones con un grado más. En horas de la tarde ascenderá a 16 grados de máxima con viento leve del sudoeste. Por la noche descenderá la intensidad del viento y la temperatura.

El SMN emitió para este jueves una alerta amarilla por lluvia para el extremo sur de la provincia de Neuquén . Especialmente la zona de Los Lagos padecerá este fenómeno en horas de la tarde/noche.

De acuerdo al organismo nacional, eso signigica que el área será afectada por lluvias persistentes. "Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local. En zonas de mayor altitud las precipitaciones podrían ser en forma de nieve o aguanieve", especificaron.

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Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) pronosticó para los próximos días un aumento de la nubosidad. No obstante, se prevé tiempo bueno con mañanas frías y tardes templadas.

Cómo sigue el tiempo durante la semana

Este otoño que amaga días de invierno, también mantiene temperaturas agradables en horas de la tarde. Para este viernes se espera menos viento y condiciones térmicas similares. Por la madrugada la temperatura será de 8 grados bajo un cielo ligeramente nublado, por la mañana descenderá a los 7 grados de mínima y por la tarde ascenderá a los 16 grados de máxima con viento leve del oeste.

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La AIC indicó que para el viernes habrá una amplitud térmica que variará de un grado bajo cero en horas de la noche hasta los 17 grados de máxima por la tarde. El cielo estará predominantemente cubierto con viento prácticamente ausente.

Para el inicio del fin de semana estará similar, la mínima se elevará a los 4 grados, pero la máxima no superará los 17 grados por la tarde. No habrá viento y el cielo seguirá cubierto. El pronóstico para el domingo anticipa que será una jornada fría. Durante el día el cielo estará cubierto con una temperatura de 11 grados de máxima y viento en ascenso. Soplará hasta los 30 kilómetros por hora con ráfagas de 43 kilómetros por hora. En horas de la noche descenderá alos 4 grados con ráfagas moderadas en la región.