Ya está habilitada la circulación desde Leales hacia el puente carretero Neuquén-Cipolletti y el cruce de Chaneton. Cómo siguen las obras.

Avanza el asfalto de la Avenida Mosconi y se levantan los desvíos que complicaban el tránsito

Los automovilistas neuquinos y los miles de conductores que circulan cada día por Neuquén capital ya podrán transitar los primeros sectores asfaltados de la Avenida Mosconi . Si bien la obra todavía está en marcha y los trabajos exigen conducir con precaución, la Municipalidad de Neuquén consiguió mostrar los primeros resultados de un proyecto ambicioso que tendrá una segunda etapa en 2027.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, informó que ya quedó habilitado el tramo que une la calle Leales con el puente carretero Neuquén-Cipolletti. Además, también se restableció la circulación en el cruce de Chaneton.

“Quienes salen de la ciudad en dirección a Cipolletti ya pueden hacerlo de manera directa, sin necesidad de realizar el desvío que estaba vigente. Pudimos finalizar los trabajos durante las últimas horas de la tarde de ayer y el sector ya se encuentra habilitado”, explicó el funcionario.

Avenida Mosconi - ingreso a Neuquen - (10) Claudio Espinoza

Los trabajos en la zona de puentes carreteros

Nicola señaló que, más allá de que esa zona de la avenida se encuentra habilitada, continúa siendo una zona de obra. En ese sentido, detalló que ya se completó la carpeta asfáltica y los cordones cuneta de los carriles externos con sentido hacia Cipolletti.

En la vereda este, ubicada a la derecha del sentido de circulación, se ejecutarán trabajos vinculados al tendido subterráneo de líneas de media tensión.

Avenida Mosconi - ingreso a Neuquen - (11) Claudio Espinoza

Asimismo, explicó que, en la vereda oeste, de aproximadamente tres metros de ancho, continuarán las tareas correspondientes a la construcción del viaducto.

Nicola recordó que las obras continúan en el área y recomendó circular con precaución. “Ya se ejecutaron las dos capas de base negra y la carpeta de asfalto modificado, que es la capa superior. Esa parte está terminada, pero seguimos en zona de obra, por lo que es necesario respetar la velocidad máxima de 20 kilómetros por hora”, indicó.

También remarcó la importancia de respetar los sentidos de circulación y la señalización vial. “A partir de ahora ya no es obligatorio tomar el desvío, porque se puede salir directamente hacia Cipolletti”, agregó.

Embed Ya quedó habilitada la circulación directa desde Leales hacia el puente Neuquén-Cipolletti y también el cruce de Chaneton.

La obra de la Gran Avenida sigue avanzando pic.twitter.com/oF4QsVR6zc — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) May 26, 2026

Los frentes de obra en ejecución

Por otro lado, el secretario aclaró que la etapa de obra prevista para este año se extiende desde el puente carretero hasta la calle Gatica, mientras que la continuidad hacia el oeste se ejecutará durante el próximo año.

Además, destacó que desde el lunes a las 18 quedó nuevamente habilitado el cruce de Chaneton. “Se pavimentó todo ese sector y varias manos de circulación ya están terminadas”, señaló.

Respecto al avance de los trabajos, comentó que las máquinas continúan operando en el tramo comprendido entre avenida Olascoaga y Chubut, entre Chubut y Bahía Blanca, y entre Bahía Blanca y Linares. “Ya está todo preparado para la colocación de la base negra”, afirmó.

Avenida Mosconi - ingreso a Neuquen - (2) Claudio Espinoza

En tanto, desde Linares hasta Saturnino Torres, entre Saturnino Torres y Tronador, y entre Tronador y Paimún, se está finalizando la instalación de los cercos perimetrales. “En algunos de esos sectores ya comenzó la remoción del asfalto y se está trabajando activamente”, precisó.

Por último, Nicola indicó que resta definir cómo será la transición entre la actual multitrocha y la nueva avenida en la zona de Gatica. Explicó que esa decisión dependerá de los plazos de licitación de la próxima etapa de la obra y de si la continuidad de los trabajos será inmediata o habrá un período de interrupción.

“La obra avanza de acuerdo con lo planificado, desde el puente carretero hacia Gatica”, concluyó.