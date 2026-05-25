La mujer fue sometida a baños en agua helada, castigos físicos y una caminata pública con un saco de piedras en Ecuador.

La acusaron de robar 2.500 dólares y la obligaron a caminar semidesnuda y descalza para pedir perdón en Ecuador

Una mujer acusada de robar 2.500 dólares fue sometida a castigos comunitarios en una localidad de la provincia de Cotopaxi, en Ecuador , donde autoridades ancestrales la obligaron a caminar semidesnuda y descalza mientras cargaba un pesado saco sobre la espalda como parte de una sanción pública .

Durante el procedimiento, la sospechosa también fue sometida a baños rituales con agua fría de río y a un castigo físico con plantas de ortiga . Además, tuvo que pedir perdón públicamente a la víctima y a toda la comunidad antes de recuperar la libertad.

Según informaron distintos medios locales, la mujer de 40 años era investigada por el presunto delito de robo con escopolamina , un alcaloide de origen natural que es conocido popularmente como "burundanga" . Durante la audiencia comunitaria, las autoridades le exigieron devolver de manera inmediata el dinero denunciado como robado.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si la acusada será puesta a disposición de la justicia ordinaria ecuatoriana ni si existen otras investigaciones abiertas vinculadas al caso.

Cómo fue la sanción aplicada por la comunidad por el robo

La medida se desarrolló frente a integrantes de la comunidad y autoridades locales. Como parte del procedimiento, la acusada recorrió distintas calles de la localidad semidesnuda y descalza mientras llevaba un bulto pesado sobre la espalda.

Durante el trayecto, miembros de la comunidad acompañaron el recorrido y participaron de los rituales tradicionales. “Aprendé a trabajar, sinvergüenza. Nunca más, nunca más” le gritaban los vecinos mientras caminaba, inicialmente, y mientras le pegaban con la planta de ortiga cuando estaba dentro del agua fría, después.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lahistoriaec/status/2058345793787240704&partner=&hide_thread=false Para que escarmiente y no lo vuelva a hacer. Una mujer de 40 años fue detenida en Santa Rosa, Latacunga, acusada de robar $2500 a su víctima usando escopolamina. Comuneros le aplicaron la justicia indígena, la hicieron cargar piedras semidesnuda, la bañaron en el agua fría del… pic.twitter.com/HfEgQr2YN3 — LaHistoria (@lahistoriaec) May 24, 2026

Las autoridades comunitarias definieron las medidas como parte de un proceso de “purificación y escarmiento”.

Las prácticas forman parte de mecanismos tradicionales utilizados por distintas comunidades indígenas de Ecuador para resolver conflictos internos y sancionar conductas consideradas perjudiciales para la convivencia.

Qué establece el sistema reconocido en Ecuador

El artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador habilita a las autoridades de pueblos y nacionalidades indígenas a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de sus territorios de acuerdo con sus costumbres y tradiciones.

El sistema se basa en el derecho establecido por la costumbre y contempla procedimientos comunitarios orientados a la reparación social y espiritual.

Entre las sanciones tradicionales que suelen aplicarse aparecen los baños con agua fría, el uso de ortiga, las caminatas comunitarias y otros actos simbólicos vinculados con la purificación, tal como fue sometido la mujer acusada de robo.

Las comunidades indígenas sostienen que estas prácticas no buscan torturar, sino corregir conductas y restablecer la armonía social dentro de sus territorios.