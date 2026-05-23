Fin de semana largo: cuál es el estado de las rutas y pasos internacionales

De cara al feriado, miles de vecinos y vecinas deciden viajar. Vialidad Nacional informó la situación de los caminos.

Se espera un gran movimiento turístico durante el fin de semana largo.

En el inicio del fin de semana largo por el 25 de Mayo , miles de vecinos y vecinas de Neuquén y alrededores decidieron viajar. Desde Vialidad Nacional informaron el estado de las rutas y los pasos fronterizos que unen nuestra provincia con el vecino país de Chile.

Las autoridades pidieron circular con extrema precaución debido a las condiciones climáticas y la presencia de hielo en algunos sectores.

De acuerdo al parte oficial emitido este sábado, el paso internacional Pino Hachado se encuentra habilitado , aunque presenta sectores con hielo sobre la calzada y riesgo de caída de piedras en el kilómetro 48.

Además, advirtieron sobre la presencia de animales sueltos en algunos tramos y recomendaron circular con mucha precaución, respetando las distancias de frenado y evitando maniobras bruscas.

El reporte también indicó que hay viento leve en la zona cordillerana.

paso pino hachado neuquen

Cómo se encuentra el paso Cardenal Samoré

En tanto, el paso internacional Cardenal Samoré también permanece habilitado para todo tipo de vehículos durante este sábado. Desde Vialidad detallaron que la calzada se encuentra despejada pero húmeda, con posibles sectores de baja adherencia producto de las bajas temperaturas.

Por ese motivo, solicitaron a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras de sobrepaso.

Además, indicaron que personal y equipos de Vialidad Nacional continúan trabajando en distintos sectores de la ruta para garantizar la transitabilidad.

pasos fronterizos neuquen ICALMA

Cómo están las rutas de Neuquén

En el marco del movimiento turístico esperado por el fin de semana largo, Vialidad Nacional informó además que las rutas nacionales de Neuquén se encuentran habilitadas.

De todos modos, las autoridades insistieron en la necesidad de consultar el estado actualizado de caminos antes de viajar, especialmente en sectores cordilleranos donde las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

También recordaron que es obligatorio portar cadenas en los pasos internacionales y recomendaron viajar con extrema precaución durante las primeras horas de la mañana y la noche, cuando las temperaturas descienden y aumenta la formación de hielo sobre la calzada.